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Вскрыта афера с загранпаспортами: грядут аресты
Сегодня, 27 января, начальник департамента внутренней безопасности Министерства внутренних дел Украины Евгений Коваль заявил, что чиновники Государственной миграционной службы Украины (ГМСУ) причастны к незаконным схемам выдачи заграничных паспортов.
Коваль рассказал, что после получения безвизового режима с Европейским Союзом начался ажиотаж вокруг получения загранпаспортов. Это породило множество незаконных схем получения документов для выезда за границу.
" В сети Интернет есть множество объявлений о предоставлении помощи при получении загранпаспортов, цена вопроса – от 2,5 тыс. до 25 тыс. грн в зависимости от срока. Даже при поверхностной проверке установлено, что каждое из них имеет коррупционные контакты в подразделениях миграционной службы или вообще создано чиновником этой службы", – рассказал Коваль, уверяя, что в последнее время задержаны "десятки взяточников миграционной службы". - Но это не уменьшает и не изменяет ситуацию к лучшему. Поэтому внутренняя безопасность вместе со следователями Национальной полиции взялась за документирование схемы в целом... Информирую, что в ближайшее время будет проведена реализация и задержания".
Ранее в ГМСУ обещали, что очередь на оформление биометрических загранпаспортов должна пропасть до апреля.
Теги: Украина, полиция, коррупция, загранпаспорт, паспорт, миграционная служба, афера
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