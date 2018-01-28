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Польский премьер задался вопросом: Что произойдет, если российская армия будет маршировать по всей Украине?
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал Россию одной из главных угроз для своей страны.
"Я очень серьезно отношусь к российской угрозе. Я думаю, то, что Россия делает на Украине — это очень опасно. Мы говорили с нашими партнерами в Европейском союзе и в США, в том числе здесь в Давосе, и в других местах о том, как справиться с этой угрозой", — заявил Моравецкий в интервью Politico.
Он также рассказал о возможном вторжении России на территорию Украины.
"Что может произойти в случае войны в Донбассе? Что произойдет, если российская армия будет маршировать по всей Украине? Разумеется, мы этого не знаем и надеемся, что ничего такого не случится. Однако лучше иметь вторую и третью линии обороны, чем остаться без ничего",— отметил польский премьер.
Моравецкий высказался и на тему строительства магистрального газопровода "Северный поток — 2". По его словам, проект демонстрируется российской стороной как бизнес-проект, однако на самом деле таковым не является. Главной целью строительства газопровода из России является притеснение украинских газопроводов, подчеркнул Моравецкий.
Напомним, что "Северный поток - 2" – проект газопровода, который предусматривает поставки газа из России в Германию по дну Балтийского моря. Его планируют завершить до конца 2019 года. Против строительства газопровода выступают США, Польша и Украина, которые считают, что его реализация поможет России усилить свое влияние в регионе.
Теги: Украина, Россия, Польша, угроза
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