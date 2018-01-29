Голови полетіли: НАБУ затримало чиновників, які завдали державі величезних збитків

29.01.2018 17:48

Детективи НАБУ провели обшуки в Адміністрації морських портів України у справі про махінації з дноуглублением Бердянського та Маріупольського морських портів

В результаті обшуків були затримані два колишніх керівника установи і один заступник. Був повторно затриманий колишній керівник АМПУ Андрій Амелін, затриманий колишній заступник Ігор Шуба. Також був затриманий колишній в.о. начальника АМПУ Юрій Наконечний.

Директор НАБУ Артем Ситник заявив, що всього в Одесі затримано 10 осіб за фактом розслідування збитків на сотні мільйонів гривень на тендерах по днопоглибленню Бердянського та Маріупольського морських портів.

За результатами торгів було укладено договори з ТОВ Іріда, ТОВ Техморгидрострой Миколаїв “і ТОВ” Інфлот-Данубиус Ейдженсі, проте ціни в договорах були завищені майже вдвічі. Попередня сума збитків становить 300 млн гривень.

Нагадаємо, як передавала Politeka, стало відоме прізвище депутата Одеської облради, якому висунуто підозру у пропозиції хабара в розмірі $500 тисяч агенту НАБУ.

Джерело: Politeka