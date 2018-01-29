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Гройсман рассказал о дальнейших этапах децентрализации

29.01.2018 20:40
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Гройсман рассказал о дальнейших этапах децентрализации

Сейчас, по словам премьера, на повестке дня – вопросы управления землей общин, в том числе землей вне пределов населенных пунктов

Передача на места полномочий и финансовых ресурсов, углубление децентрализации и развитие регионов являются неизменными приоритетами работы правительства Украины, и теперь на первый план выходят вопросы ответственности местной власти за эффективное использование предоставленных ресурсов. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи со Специальным посланником правительства ФРГ по вопросам реформирования Украины в области управления и децентрализации Георгом Мильбрадтом.

"Вопросы децентрализации имеют очень важное значение", – сказал он.

Сейчас, по словам премьера, на повестке дня – вопросы управления землей общин, в том числе землей вне пределов населенных пунктов, а также введение эффективных механизмов контроля и надзора за деятельностью общин и ответственностью их руководства.

"Мы говорим об упрощении объединения для создания дееспособных общин. Мы нашли механизмы укрепления способности, передали деньги, но нужна ответственность. И здесь нужны эффективные механизмы контроля. Поэтому я ставил бы вопрос ответственности и надзора также в приоритет законодательного регулирования", – сказал премьер.

 

Источник: https://www.segodnya.ua 




Теги: Донбасс, децентрализация, Гройсман
 
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