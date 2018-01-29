- Гройсман рассказал о дальнейших этапах децентрализации20:40
- Порошенко назвал главное условие для победы над Россией - кадры20:01
- «Газовые» вандалы в Мариуполе разбивают счетчики19:48
- Размещение миссии ООН в Донбассе может начаться с линии разграничения19:30
- Житель Мариуполя организовал международный канал торговли людьми19:15
- Поранення виявилися смертельними: стало відомо про другу жертву стрілянини в Києві18:58
- Почему РФ не покинет Донбасс: названы главные причины18:20
- «ДНР» предлагает Vodafone запустить связь в ОРДО через Россию18:03
- Голови полетіли: НАБУ затримало чиновників, які завдали державі величезних збитків17:48
- В ближайшие дни на Донбассе может произойти нечто страшное17:15
Гройсман рассказал о дальнейших этапах децентрализации
Сейчас, по словам премьера, на повестке дня – вопросы управления землей общин, в том числе землей вне пределов населенных пунктов
Передача на места полномочий и финансовых ресурсов, углубление децентрализации и развитие регионов являются неизменными приоритетами работы правительства Украины, и теперь на первый план выходят вопросы ответственности местной власти за эффективное использование предоставленных ресурсов. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи со Специальным посланником правительства ФРГ по вопросам реформирования Украины в области управления и децентрализации Георгом Мильбрадтом.
"Вопросы децентрализации имеют очень важное значение", – сказал он.
Сейчас, по словам премьера, на повестке дня – вопросы управления землей общин, в том числе землей вне пределов населенных пунктов, а также введение эффективных механизмов контроля и надзора за деятельностью общин и ответственностью их руководства.
"Мы говорим об упрощении объединения для создания дееспособных общин. Мы нашли механизмы укрепления способности, передали деньги, но нужна ответственность. И здесь нужны эффективные механизмы контроля. Поэтому я ставил бы вопрос ответственности и надзора также в приоритет законодательного регулирования", – сказал премьер.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, децентрализация, Гройсман
- Стало известно, кто спас Евросоюз от распада
- Деньги - лучший подарок: Латвия перешла на евро
- Донецкий губернатор: Строительство дорог для Евро - это хорошо, но ремонтировать старые тоже надо
- Курс НБУ на 20 января: доллар и евро стали дешевле
- Власти утверждают, что автовокзал "Западный" начал нормально работать
- Мэра поставили на Евро-счетчик
- «Газовые» вандалы в Мариуполе разбивают счетчики19:48
- Размещение миссии ООН в Донбассе может начаться с линии разграничения19:30
- Житель Мариуполя организовал международный канал торговли людьми19:15
- «ДНР» предлагает Vodafone запустить связь в ОРДО через Россию18:03
- В ближайшие дни на Донбассе может произойти нечто страшное17:15
- Боевики минируют территории в районе Горловки и Брянки16:40
- В аптеках Луганска изъяли украинские лекарства15:40
- Мариупольцы с подельником из “ЛНР” выманивали деньги у пенсионеров14:35
- В ОРДО ввели ограничение на продажу сим-карт «Феникса»11:40
- Сторонник «ДНР» -«властям ОРДО»: «Вас проклинают тысячи людей»11:10
- Гройсман рассказал о дальнейших этапах децентрализации20:40
- Таинство крещения: что надо знать родителям и крестным20:20
- Порошенко назвал главное условие для победы над Россией - кадры20:01
- «Газовые» вандалы в Мариуполе разбивают счетчики19:48
- Размещение миссии ООН в Донбассе может начаться с линии разграничения19:30
- Житель Мариуполя организовал международный канал торговли людьми19:15
- Поранення виявилися смертельними: стало відомо про другу жертву стрілянини в Києві18:58
- На грани: стало известно, почему Трамп не пойдет Путину на уступки18:40
- Почему РФ не покинет Донбасс: названы главные причины18:20
- «ДНР» предлагает Vodafone запустить связь в ОРДО через Россию18:03
- Таинство крещения: что надо знать родителям и крестным20:20
- Пять простых правил, как похудеть во время сна16:50
- Предсказания Нострадамуса начинают сбываться, - эксперты16:20
- Общий гороскоп на февраль 2018 года13:32
- Медики подсказали, как перестать зависеть от изменений погоды09:25
- Как состояние зубов оказывают влияние на все тело09:00
- Стало известно, кого комары кусают чаще всего08:46
- Одной достаточно: эта привычка загонит вас в могилу08:30
- Рейтинг знаков Зодиака: от тех, в кого легко влюбиться до сложных замкнутых особ08:11
- Супрун призвала украинцев не ждать болезни и вакцинироваться07:48
- Вести из ОРДО: оппонент Захарченко заговорил о "расширении границ"
- У главаря «ДНР» Захарченко есть выбор: ликвидация или побег
- Вот почему нельзя в церкви поджигать свою свечу от рядом стоящей
- Новые санкции для РФ: полный расклад и реакция
- Переселенцам создают проблемы
- На донбасских пунктах пропуска произошли задержания
- Это должны знать все переселенцы
- "ДНР" против Vodafone: что происходит с мобильной связью на оккупированной части Донетчины
- Пономарь: Сурков посмотрел на все три туза Волкера
- "Сирена", "Гром" и "Заложник" накрыли Донетчину