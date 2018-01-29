Эксперты предупредили о серьезном подорожании лекарств в Украине

29.01.2018 10:41

В связи со значительными колебаниями курса валют, в Украине в текущем году ожидается рос стоимости лекарств на 25%.

Как передает replyua.net, об этом в интервью изданию «Сегодня» рассказали эксперты фармацевтического рынка. Так, по словам генерального директора КП «Фармация» Руслана Свитлого, в феврале цены на медицинские препараты могут вырасти на 3—5%, поскольку поставщики завозят новые партии товаров по более высокому курсу валюты. В свою очередь, менеджер одной из сети аптек Екатерина Мащенко сообщила, что на данный момент цены уже пересчитывают.



«В феврале прогнозируется рост не менее чем на 10—12% на жаропонижающие, обезболивающие, противопростудные, кардиологические препараты, перевязочные материалы. Все, что осталось по старым ценам, переоценивать вряд ли будем, так как это очень хлопотно. Сложно предположить, как в дальнейшем будут меняться цены, но каждые 10 копеек в цене доллара — это 5—6 копеек в цене каждой гривны, которую надо уплатить пациенту за лекарство», - сказала она.



Между тем, согласно данным Кабинета министров, наиболее дешевые лекарства - в Винницкой и Хмельницкой областях, а дороже всего за медикаменты приходится платить в западных областях Украины.