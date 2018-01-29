Это уже другой уровень: какое новое вооружение получат ВСУ в 2018 году

29.01.2018 11:21

Украинское войско намерены усилить по многим направлениям, в том числе мощными ракетными и противотанковыми комплексами

В 2018 году армия получит новые образцы оружия, среди которых новейшие противотанковые комплексы, броневики, а также модернизируют авиацию.

Об этом рассказал "Апострофу" Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, военный эксперт Сергей Сгурец.

По его словам, на сегодняшний день армия практический полностью укомплектована техникой. В этом году также стоит рассчитывать на переход войска на более качественный уровень за счет новых вооружений.

Эксперт считает, что ВСУ будут в первую очередь опираться на свое вооружение, чем на американские Javelin, который так хочет получить Украина.

"Я думаю, что в 2018 году украинская армия получит ракетный комплекс "Ольха", который прошел цикл испытаний. Думаю, что он будет принят на вооружение как главная ударная сила, которая будет способна поражать цели противника на расстоянии минимум 200 км в той версии, которая прошла испытания. Также мы получили широкий спектр противотанковых ракетных комплексов, которые производит КБ "Луч" – от "Корсара" с дальностью до 2,5 км до "Стугны" с дальностью 5 км. И их достаточно много, количество комплексов измеряется сотнями, а количество ракет – тысячами. Это значительно больше, чем в прошлом году. Уже этого достаточно, чтобы усилить противотанковый компонент, даже не вспоминая американских Javelin, которые скорее являются политическим шагом, чем непосредственно средством усиления нашего военного потенциала", – рассказал Сгурец.

Он отметил, что ВСУ получат батальонные комплекты БТР-4, батальонные комплекты бронетранспортера БТР-3, первые машины в серийном изготовлении, легкие бронированные машины "Дозор", бронированные машины "Козак", которые прошли испытания и используются с конца прошлого года.

Кроме того, армия получит модернизированные танки Т-64, а военные инженеры возьмутся за обновление авиации.

"Мы начнем процесс глубокой модернизации истребителей МиГ-29 и Су-27, которые существенно повысят возможность нашей авиации обнаруживать цели противника в воздухе и уничтожать его на земле, используя новые управляемые средства поражения, которые разрабатываются и будут производиться в Украине", – подчеркнул военный эксперт.

Говоря о силах ПВО, то в первую очередь Украина будет опираться при защите неба комплексы С-300, "Буки", введения в состав ВСУ ЗРК "Куб", закупки большого количества радиолокационных станций различного уровня.

Сгурец отметил, что в гособоронзаказе предусмотрено усиление войска беспилотниками, а также работы по повышению автоматизации боевого управления артиллерии.

"Фактически по каждому направлению есть проекты, которые армия получит в этом году или в ближайшие 2-3 года, учитывая сложность, в частности, изготовления танка "Оплот", осуществления работ по комплексу "Сапсан" или "Гром-2". То же самое касается изготовления самолетов Ан-148 для нужд Вооруженных сил в рамках государственных гарантий – это минимум трехлетние проекты", – добавил эксперт.

Источник: https://www.segodnya.ua