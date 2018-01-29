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Косит не только корь: украинский город одна за другой атакуют инфекции
29.01.2018 07:10
44 человека госпитализированы по состоянию на 28 января с подозрением на гепатит А в Николаеве
Об этом сообщило управление здравоохранения Николаевского городского совета, пишет Знай.ua.
Сообщается, что в областной инфекционной больнице находятся 42 человека, в 40 диагноз подтвержден.
В областной детской инфекционной больнице находятся 2 ребенка.
Возбудитель вспышки гепатита А в Николаеве не обнаружен.
Напомним, ранее портал “Знай.uа” сообщал, что каждый второй умирает от неизлечимого вируса и не знает об этом.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, гепатит, инфекция, корь
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