Косит не только корь: украинский город одна за другой атакуют инфекции

29.01.2018 07:10

44 человека госпитализированы по состоянию на 28 января с подозрением на гепатит А в Николаеве

Об этом сообщило управление здравоохранения Николаевского городского совета, пишет Знай.ua.

Сообщается, что в областной инфекционной больнице находятся 42 человека, в 40 диагноз подтвержден.

В областной детской инфекционной больнице находятся 2 ребенка.

Возбудитель вспышки гепатита А в Николаеве не обнаружен.

Напомним, ранее портал “Знай.uа” сообщал, что каждый второй умирает от неизлечимого вируса и не знает об этом.

Источник: https://politeka.net