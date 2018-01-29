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Косит не только корь: украинский город одна за другой атакуют инфекции

29.01.2018 07:10
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Косит не только корь: украинский город одна за другой атакуют инфекции

44 человека госпитализированы по состоянию на 28 января с подозрением на гепатит А в Николаеве

Об этом сообщило управление здравоохранения Николаевского городского совета, пишет Знай.ua.

Сообщается, что в областной инфекционной больнице находятся 42 человека, в 40 диагноз подтвержден.

В областной детской инфекционной больнице находятся 2 ребенка.

Возбудитель вспышки гепатита А в Николаеве не обнаружен.

Напомним, ранее портал “Знай.uа” сообщал, что каждый второй умирает от неизлечимого вируса и не знает об этом.

 

Источник: https://politeka.net 



Теги: Донбасс, гепатит, инфекция, корь
 
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