Министр соцполитики рассказал, когда в Украине повысят пенсионный возраст

29.01.2018 13:00

Необходимости в повышении пенсионного возраста в Украине пока нет. Через лет 10 такая проблема может возникнуть. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает Телеканал новостей «24».

"Вот когда мы вытащим людей из "тени" максимально – так, чтобы хотя бы 90-95% работали легально, тогда скажем: "Стоп! Больше резервов нет". Мы посчитали, что в ближайшие десять лет не будет необходимости в повышении пенсионного возраста", – отметил Рева.

Министр также добавил, что через 10 лет проблема с повышением пенсионного возраста может таки возникнуть.