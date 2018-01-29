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Министр соцполитики рассказал, когда в Украине повысят пенсионный возраст

29.01.2018 13:00
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Министр соцполитики рассказал, когда в Украине повысят пенсионный возраст

Необходимости в повышении пенсионного возраста в Украине пока нет. Через лет 10 такая проблема может возникнуть. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает Телеканал новостей «24».
"Вот когда мы вытащим людей из "тени" максимально – так, чтобы хотя бы 90-95% работали легально, тогда скажем: "Стоп! Больше резервов нет". Мы посчитали, что в ближайшие десять лет не будет необходимости в повышении пенсионного возраста", – отметил Рева.
Министр также добавил, что через 10 лет проблема с повышением пенсионного возраста может таки возникнуть.



Теги: Украина, возраст, пенсия, Минсоцполитики
 
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