Монетизація субсидій: чому в Україні заблоковано розрахунки

29.01.2018 21:20

Стало відомо, що новий механізм відшкодування субсидій заблокував розрахунки по всій Україні

Про це повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Так, Міністерство регіонального розвитку вимагає від Міністерства фінансів негайно скасувати введену 4 січня норму, згідно з якою для отримання відшкодувань з бюджету всі українські ОСББ повинні відкрити казначейські рахунки.

Крім того, в Мінрегіоні відзначають, що це призвело до повного блокування виплат. Крім того, як з’ясувалося, саму норму Міністерство фінансів не погоджувало з відомством.

“Новий механізм виплати субсидій, введений в дію наказом Мінфіну 4 січня поточного року, фактично заблокував розрахунки по всій Україні. Підприємства галузі, ОСББ / ЖББ не повинні ставати заручниками ситуації – в цьому полягає принципова позиція Мінрегіону”, – йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, як раніше писала Politeka, в Україні почався перший етап монетизації субсидій. Стосується він підприємств, які постачають житлово-комунальні послуги, та суб’єктів господарювання, які відповідають за утримання житлового фонду. Тепер субсидії з держбюджету будуть нараховуватися тільки за фактом надання послуги. Таке нововведення, яке повинно підвищити ефективність механізму надання субсидій, викликає побоювання для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

Джерело: Politeka