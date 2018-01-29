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Монетизація субсидій: чому в Україні заблоковано розрахунки
Стало відомо, що новий механізм відшкодування субсидій заблокував розрахунки по всій Україні
Про це повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
Так, Міністерство регіонального розвитку вимагає від Міністерства фінансів негайно скасувати введену 4 січня норму, згідно з якою для отримання відшкодувань з бюджету всі українські ОСББ повинні відкрити казначейські рахунки.
Крім того, в Мінрегіоні відзначають, що це призвело до повного блокування виплат. Крім того, як з’ясувалося, саму норму Міністерство фінансів не погоджувало з відомством.
“Новий механізм виплати субсидій, введений в дію наказом Мінфіну 4 січня поточного року, фактично заблокував розрахунки по всій Україні. Підприємства галузі, ОСББ / ЖББ не повинні ставати заручниками ситуації – в цьому полягає принципова позиція Мінрегіону”, – йдеться у повідомленні відомства.
Нагадаємо, як раніше писала Politeka, в Україні почався перший етап монетизації субсидій. Стосується він підприємств, які постачають житлово-комунальні послуги, та суб’єктів господарювання, які відповідають за утримання житлового фонду. Тепер субсидії з держбюджету будуть нараховуватися тільки за фактом надання послуги. Таке нововведення, яке повинно підвищити ефективність механізму надання субсидій, викликає побоювання для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).
Джерело: Politeka
Теги: Украина, Донбасс, субсидия, монетизация
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