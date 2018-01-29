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Неприємні прогнози: з приходом весни українців позбавлять субсидій

29.01.2018 08:21
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Неприємні прогнози: з приходом весни українців позбавлять субсидій

Народний депутат від «Самопомочі» Олена Бабак заявила, що багато українців, в тому числі пенсіонери, яким значно підвищили пенсії, можуть втратити призначені субсидії.

Про це вона сказала в ефірі телеканалу Newsone.

«Ми бачимо статистику, що нарахування сум субсидій були меншими в порівнянні з попереднім періодом. Я думаю, що це виключно через зменшення соціальних нормативів, на опалення, наприклад. Це означає урізання соціальних гарантій для людей. Це штучний спосіб зменшення субсидій».

За словами нардепа, через підвищених пенсій люди після завершення опалювального сезону можуть залишитися без субсидії: «Щодо кількості людей, то поки зменшення не відбувається. Однак це число може бути зменшено вже після завершення опалювального сезону, коли деякі з пенсіонерів, які отримали нормальне підвищення пенсії, їх можуть позбавити права отримувати субсидії. Саме через отримання підвищених пенсій, але вже після завершення опалювального сезону».

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, субсидия, весна
 
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