От аптечек до технологий: как Запад помогает украинской армии

29.01.2018 12:10

По версии международного рейтинга Fire Power, Украина в прошлом году вошла в тридцать сильнейших армий мира. Стремительному переоснащению и развитию украинских войск способствовали мощное волонтерское движение, государственная политика, которая позволила увеличить оборонный бюджет государства до 5% ВВП, и широкая международная поддержка. А в начале 2018 года в СМИ вновь заговорили о возможности предоставления Украине летального оружия, в том числе известных американских противотанковых ракетных комплексов «Джавелин». Станет ли это следующим шагом в отношениях между Украиной и ее союзниками и какого прогресса удалось достичь в военном сотрудничестве за последние 4 года? Мнения экспертов собрал Центр общественного мониторинга и контроля.









Сначала бронежилеты, затем «Джавелины»

По данным Министерства обороны Украины, с начала российской агрессии 20 стран на трех континентах помогали украинским Вооруженным силам одеждой, техникой и снаряжением, консультациями и медикаментами. По статистике Центра международной политики, некоммерческой исследовательской организации, основанной в 1975 году в Вашингтоне, в первый год вооруженного противостояния Украины с РФ американское правительство выделило на оборонные нужды нашего государства около 91 млн долл. Это были не только прямые финансовые вливания, но и техника, амуниция, сухие пайки, бронежилеты, аптечки, радиостанции, которые прибыли в Украину уже в первые месяцы конфликта. Однако со стороны украинских экспертов и политиков нередко звучали нарекания в адрес Америки из-за ее неготовности немедленно предоставить Украине летальное оружие.

«Помощь бронежилетами, медикаментами – это чудесно, но она не несет главного – политического смысла. Мы должны выбить из Запада поставку даже небольшой партии любого летального вооружения. Вот это свидетельствовало бы о том, что Запад реально поддерживает Украину в борьбе за территориальную целостность», – отмечал военный эксперт Дмитрий Тимчук.

Бывший советник министра обороны США, профессор Филипп Карбер подтверждает, что в 2014 году американские власти сомневалась, что такое решение будет способствовать деэскалации конфликта на востоке Украины. Но когда стало понятно, что ограничиться одной лишь дипломатией не удастся, Штаты начали наращивать объемы практической помощи. Доля Украины в оборонном бюджете Америки стабильно росла и сейчас достигла рекордных 350 млн долл., которые будут выделены в течение 2018-2020 гг. В конце декабря 2017 года Государственный департамент США разрешил экспорт летального оружия в Украину, в частности снайперских винтовок, боеприпасов и комплектующих к ним. А позже посол Соединенных Штатов в Украине Мари Йованович сообщила, что Америка планирует предоставить ВСУ «усиленные оборонительные возможности». В последствии глава государства Петр Порошенко пояснил, что речь идет именно о «Джавелинах».

«В результате кропотливой работы нашей команды сегодня мы получили положительную новость, что противотанковые комплексы «Джевелин» нам будут поставлены в качестве оборонительного вооружения за счет финансирования Соединенных Штатов Америки», – отметил Президент Украины 17 января.

Научить и вооружить

В январе 2018 года Украину посетил Генерал-губернатор Канады Жюли Пайетт. Она анонсировала, что канадские инструкторы продолжат тренировать украинских армейцев до конца 2019 года. Обучение будет проходить в рамках военной обучающий миссии UNIFIER, которая стартовала еще в 2014 году. За это время иностранные специалисты уже подготовили несколько тысяч украинских солдат, в том числе снайперов, экспертов по тактической медицине и минеров.

Впрочем, совместными учениями военное сотрудничество между нашими странами не исчерпывается. Канада одна из первых начала предоставлять необходимое снаряжение и аппаратуру для украинских бойцов на фронте. В частности, в августе 2014 года наши военные получили шлемы, бронежилеты, баллистические очки, аптечки, спальные мешки и палатки на сумму 4,5 млн канадских долл., в ноябре – большую партию теплой одежды и обуви. А в 2015 году – реанимобили для АТО и современный передвижной госпиталь. Общая стоимость предоставленного имущества и амуниции в 2014-2017 гг., по данным Канадского правительства, превысила 74 млн долл.

По мнению экспертов, главный прорыв во взаимоотношениях между нашими странами произошел в декабре прошлого года, когда Канада открыла для Украины свой рынок вооружения, включив наше государство в «Контрольный перечень стран автоматического огнестрельного оружия» (Automatic Firearms Country Control List). Вследствие чего Канада вскоре также сможет поставлять летальное вооружение для ВСУ. Это стало возможным благодаря договоренности об оборонном сотрудничестве, заключенному в апреле 2017 года.

«Этот документ важен для военного сотрудничества и будет содействовать налаживанию практических контактов с представителями оборонной промышленности Канады. Это позволит улучшить обеспечение ВС Украины современной военной техникой и вооружением», – отметил Министр обороны Украины Степан Полторак.

Сближение с НАТО

В Европе существенную поддержку Украине предоставил Североатлантический Альянс, особенно активную роль в процессе сыграли Литва и Польша. Чтобы укрепить обороноспособность украинского государства, Альянс в 2014-2015 годах основал 6 новых трастовых фондов, взносы в которые добровольно платят страны-участницы военно-политического блока. Назначение средств – способствовать реформам ВСУ сразу в нескольких направлениях, благодаря которым украинские войска станут совместимыми с силами Альянса. Полностью перейти на стандарты НАТО Украина планирует до 2020 года.

«НАТО и в дальнейшем будет оказывать Украине практическую помощь. Через 10 различных трастовых фондов страны-члены НАТО уже выделили почти 40 млн евро на поддержку Украины», – рассказал генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

Сотрудничество между Украиной и НАТО значительно продвинулось и в сфере оборонной промышленности. По информации ГК «Укроборонпром», уже 40 предприятий государственного концерна получили доступ к Главному каталогу НАТО по логистике (NATO Master Catalogue of References for Logistics). Это позволит отечественным производителям выйти на международный рынок вооружения и эффективнее выполнять программу импортозамещения. Агентство НАТО по поддержке и снабжению в 2017 году также предложило внести заводы украинского ОПК в список производителей продукции оборонного назначения. Таким образом, «Укроборонпром» сможет получить разрешения на участие в тендерах на поставку товаров и услуг в страны-членов и партнеров Альянса.

«Украина стала первой из восточноевропейских партнеров НАТО, которой предложена такая возможность, что свидетельствует о признании НАТО возможностей оборонной промышленности украинского государства и углубления доверия к ней», – отметили в миссии Украины при НАТО.

Такой прогресс свидетельствует, что Украина из получателя международной военной помощи постепенно превращается в равноправного партнера. А это – дополнительный стимул для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества между Украиной и миром, и еще один шаг к победе над общим врагом.

Материал Центра общественного мониторинга и контроля