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Переговоры или война: в Вашингтоне представили позицию по деоккупации Донбасса

29.01.2018 11:55
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Переговоры или война: в Вашингтоне представили позицию по деоккупации Донбасса

Высокопоставленные американские чиновники уверены, что в Киеве должны определить самостоятельно, как именно нужно освобождать временно подконтрольные пророссийским боевикам территории Донбасса.

Как передает replyua.net, об этом сказано в статье издания РБК-Украина, посвященной результатам визита в Киев спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера. В том числе, отмечается, что украинские парламентарии пытались советоваться, как именно нужно освобождать территории – военными действиями или переговорами, хотя прямого ответа так и не последовало. Однако в США сказали, что это дело Украины, отметив, что они содействуют в решении российско-украинского конфликта не военным путем.

Вместе с тем, подчеркивается в материале, за несколько дней нового года Белый Дом все же согласовал оборонительную поддержку украинского правительства, в том числе, поставки противотанковых ракетных комплексов «Джавелин».

«Что касается временных рамок завершения военного конфликта в США, как утверждают депутаты, считают, что вопрос может быть решен, как за несколько месяцев, так и за несколько лет», - говорится в статье.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, Вашингтон, конфликт, переговоры
 
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