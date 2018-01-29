Пьяный мужчина на спор прыгнул с моста и разбился об лёд

29.01.2018 13:42

Вечером, 27 января 2018 оперативные службы города Новоград-Волынского получили сообщение, о том что с Житомирского моста упал человек. По прибытию на место вызова было установлено, что двое знакомых жителей Новоград-Волынского района, после распития спиртных напитков шли в бар "От заката до рассвета" и переходили пешком автомобильный мост, называемый в народе "Житомирский".

Один из молодых людей, сказал товарищу, что сейчас прыгнет с моста, перелез через перила моста и прыгнул вниз. Ударившись об лед молодой человек от полученных травм погиб на месте. Товарищ погибшего, думал что тот шутит и пытался схватить его за одежду, но не успел.

Сейчас правоохранители проводят по данному факту досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 УК Украины.

Позже оперативники выяснили, что погибший это сделал намеренно, потому что поспорил с приятелем, который и стал очевидцем происшествия. В ходе расследования правоохранители также установили, что оба мужчины были пьяны и направлялись в местную наливайку.

Источник: https://from-ua.com