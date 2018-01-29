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Почему РФ не покинет Донбасс: названы главные причины
Ни в 2018, ни в 2019 году Россия не уйдет из Украины, пишет 24 канал.
В США есть дорожная карта по урегулированию конфликта на Донбассе. Но это больше теоретическая модель, которая столкнется с жесткими реалиями на Донбассе, – об этом рассказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.
“По расчетам США, к концу 2018 года можно провести хотя бы частичную деоккупацию ОРДЛО, если будут выполнены несколько условий. В частности, если в первой половине 2018 года будет прекращение огня, состоится выведение российских войск, будет восстановление контроля за украино-российской границей и объявлены местные выборы”, – утверждает политолог.
По словам Кулика, такая модель – это преувеличеные ожидания США относительно России. Волкер вынужден говорить, что есть модель, которую можно имплементировать, хоть сам и понимает, что с Россией придется играть долго.
В Вашингтоне закон про деоккупацию считают внутренне украинским делом, его не критикуют, он только фиксирует существующее положение вещей. Проблема может возникнуть тогда, когда Украина в международных институциях, в том числе, судах, попытается использовать тезис об оккупации Донбасса. США не будут нас сильно поддерживать в этих инициативах.
“В России же сложная ситуация, она вынуждена вступать в диалог с Западом. Рано или поздно они уйдут из Украины, но будет ли это усилиями США, это будут комбинированные военно-дипломатические усилия Украины плюс поддержка США или ЕС – вопрос другой”, – подчеркнул Виталий Кулик.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, война, АТО
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