Политолог: Украина серьезно зависима от траншей МВФ

29.01.2018 10:57

Политический эксперт Кость Бодаренко в интервью изданию «Апостроф» заявил, что заявление главы украинского государства Петра Порошенко о росте тарифов в стране в связи с требованиями МВФ правдивы, поскольку сама странна оказалась серьезно зависимой от новых траншей, передает replyua.net.

«Относительно транша МВФ, то здесь я верю во все то, что сказал наш президент. Если он заявляет, что будет повышение цен на газ и будут выполняться другие требования МВФ, то в это я верю. В данном случае президент не лукавит. Если бы он говорил, что будет удешевление цен и будут вводиться какие-то социальные моменты, то у меня были бы еще какие-то сомнения. А в это я верю без всякой подоплеки», - отметил эксперт.



Бондаренко добавил, что Украина попала в зависимость от денег Международного валютного фонда и сейчас ей очень нужен очередной транш.



«Этот момент вообще не является позитивным для Украины. Я считаю, что этот «позитив» можно сравнить разве что с получением наркоманом очередной дозы, так как теперь он не скончается от ломки», - утверждает эксперт.