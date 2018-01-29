Поранення виявилися смертельними: стало відомо про другу жертву стрілянини в Києві

29.01.2018 18:58

Померла друга жертва стрілянини біля метро Берестейська в Шевченківському районі столиці

Загиблий був співробітником одного з приватних охоронних агентств.

В ефірі одного з українських телеканалів повідомляється, що він отримав вогнепальне поранення в живіт і помер в кареті швидкої допомоги.

Як повідомляла раніше Politeka, сьогодні, 29 січня, на вулиці Лагерній застрелили чоловіка. На місце приїхала карета “швидкої” і 5 екіпажів поліції. Першою жертвою стрілянини став 35-річний охоронець.

Прес-секретар Головного управління Нацполіціі в Києві Оксана Блищик повідомляла, що інцидент стався у приміщенні національної лотереї. Попередньо, там знаходилися п’ять представників приватної охоронної фірми і адміністратор. Потім у приміщення забігли семеро чоловіків у чорній формі. Між ними почалася бійка і прозвучало кілька пострілів. Після цього невідомі у чорній формі розбіглися у різні боки.

Начальник головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко відзначав, що конфлікт стався навколо права власності. Є два рішення суду, які двом різним власникам дають право власності на об’єкт. Була одна приватна охоронна структура, приїхала інша, стався конфлікт.

Джерело: Politeka