Порошенко назвал главное условие для победы над Россией - кадры

29.01.2018 20:01

Президент жестко высказался по поводу разобщенности украинских политиков.

Об этом сообщает "Диалог.UA", ссылаясь на информационный портал главы государства, где была опубликована его речь, посвященная погибшим героям боя под Крутами (с того момента прошло ровно 100 лет). Гарант украинской державы Петр Порошенко уверяет, что лишь объединение народа Украины в борьбе против агрессора, России, является основой победы над ним. "Объединение всех украинцев на фоне большой внешней угрозы, которая исходит от Москвы , является главным условием для нашей победы", - отметил Порошенко.

Он привел пример Вячеслава Черновола, которые оценил политику украинцев во времена УНР. Тот когда-то говорил, что последствия заигрывания с коммунистами России в 1918-1921 гг. - "это урок и нам, сегодняшним, это упрек нашим демократам разобщенным, неуступчивым, оседлым в партийных хуторах и хуторках. Это предупреждение тем, кто сейчас в упор не видит угрозы реваншизма, зато направляет свой военный пыл против бывших единомышленников".

Интересно, кого имел в виду Порошенко? Президент также считает, что молодые парни, которые воевали под Крутами, упрекнули бы нынешних украинцев в том, что они очень разобщены.





Источник: "Диалог.UA"