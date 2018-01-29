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Российский ученый о Керченском мосте: «его порвет, а Путину боятся сказать об этом»
В России утверждают, что при строительстве Керченского моста были учтены все самые опасные риски, но эксперты, в свою очередь, настаивают, что президент РФ Путин сознательно пошел на нарушения, а ему никто перечить не стал. Российский ученый, слова которого приводит издание «Крым. Реалии», заявил, что Керченский мост не будет стоять, он просто рухнет почти сразу после своего официального открытия.
Как информирует replyua.net, еще два года назад ученый-гидролог из России Юрий Медовар утверждал, что мост построить невозможно. По его словам, одна из самых серьезных проблем стройки этого объекта – это зыбкие грунты на дне Керченского пролива.
По словам эксперта, когда эти плиты начинают свое движение, то происходят землетрясения. Но строители с пеной у рта обещают, что после возведения Керченский мост простоит как минимум 100 лет. Однако согласно реальным выводам экспертов, мост при таких перемещениях может разорвать реально, и последствия будут просто катастрофическими. Ученые Медовар резюмировал: «Господин Путин географию в школе прогуливал… Главное, чтоб не погиб никто, ведь люди не виноваты, они не принимают участие в этом проекте. Его осуществляют те, кто боятся сказать свое слово: «Ребята, не надо там делать мост».
Теги: Донбасс, Путин, мост, Керченский пролив
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