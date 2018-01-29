США жестко ответили России на требования по миротворцам ООН

29.01.2018 09:55

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью на телеканале «112 Украина» заявил, что предложение России ввести миротворцев на Донбасс только вдоль линии столкновения является неприемлемым как для американской стороны, так и для ООН, ведь это не будет гарантировать безопасность, но наоборот, углубит конфликт.



Как информирует replyua.net, Волкер заявил: «Москва предложила другую концепцию – так называемую защитную силу, которая гарантировала бы безопасность исключительно наблюдателям ОБСЕ. Предложение РФ не предусматривает контроль за границей. В результате бесконечный поток российских сил на вооружение через международную границу продолжался бы». Спецпредставитель США отметил, что это далеко не то, на что США и ООН могли бы согласиться.



Волкер заявил: «Такая концепция, которую предложила Россия, не обеспечит безопасность, а только усугубит напряженность. Ни одно государство, которое предоставляет войска, не захочет попасть в такую ситуацию, когда есть открытая граница и марионеточные группировки». При этом спецпредставитель отметил, что США, Германия и Франция согласились принять такое предложение за основу, но превратить его в миротворческую миссию.