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США жестко ответили России на требования по миротворцам ООН
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью на телеканале «112 Украина» заявил, что предложение России ввести миротворцев на Донбасс только вдоль линии столкновения является неприемлемым как для американской стороны, так и для ООН, ведь это не будет гарантировать безопасность, но наоборот, углубит конфликт.
Как информирует replyua.net, Волкер заявил: «Москва предложила другую концепцию – так называемую защитную силу, которая гарантировала бы безопасность исключительно наблюдателям ОБСЕ. Предложение РФ не предусматривает контроль за границей. В результате бесконечный поток российских сил на вооружение через международную границу продолжался бы». Спецпредставитель США отметил, что это далеко не то, на что США и ООН могли бы согласиться.
Волкер заявил: «Такая концепция, которую предложила Россия, не обеспечит безопасность, а только усугубит напряженность. Ни одно государство, которое предоставляет войска, не захочет попасть в такую ситуацию, когда есть открытая граница и марионеточные группировки». При этом спецпредставитель отметил, что США, Германия и Франция согласились принять такое предложение за основу, но превратить его в миротворческую миссию.
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, ООН, миротворцы
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