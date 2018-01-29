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Суд у справі Саакашвілі закінчився: що вирішили
Касаційний адмінсуд Верховного Суду продовжить розгляд справи щодо законності указу президента про позбавлення українського громадянства екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі 16 лютого
Про це на засіданні 29 січня після озвучених клопотань заявила головуюча суддя.
На початку засідання адвокати Саакашвілі заявили кілька клопотань.
Зокрема щодо перевірки повноважень представника президента, щодо наявності повноважень у даного складу суду, а також щодо залучення третьою стороною у справі Державної міграційної служби.
“Важливе клопотання щодо встановлення повноважень суду. Зі свого боку ми б хотіли все ж таки отримати і вивчити протокол авторозподілу і просимо задовольнити клопотання про перенесення засідання”, – зазначив адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький.
Суддя це клопотання задовольнила.
“Ми задовольняємо клопотання представника позивача щодо оголошення перерви. Перерву у суді оголошено до 10:00 16 лютого”, – сказала суддя.
Нагадаємо, раніше адвокат Руслан Чорнолуцький розповів, на яких умовах лідер політичної партії “Рух нових сил” Міхеїл Саакашвілі може покинути Київ.
Джерело: Politeka
Теги: Донбасс, суд, Саакашвили
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