Супрун призвала украинцев не ждать болезни и вакцинироваться

29.01.2018 07:48

В интервью «5 каналу» Ульяна Супрун, которая исполняет обязанности главы Министерства здравоохранения, заявила, что украинцам не стоит дожидаться вспышек новых болезней – столбняка, коклюша и дифтерии, а вакцинироваться, передает replyua.net. «Нужно усилить вакцинацию детей и взрослых от дифтерии, коклюша и столбняка, которая сейчас на низком уровне. В стране достаточно качественных и безопасных вакцин, и нет никаких причин, чтобы не вакцинироваться, так что призываю не дожидаться вспышек новых болезней, а предупредить их», - отметила Супрун.



Она посоветовала украинца обратиться к семейному врачу, терапевту или педиатру и проконсультироваться, какие нужны прививки. По словам Ульяны Супрун, в процессе развертывания медицинской реформы у каждого украинца будет свой врач, который будет напоминать ему о прививках. При этом она добавила, что вспышек кори «избежать было невозможно».



«Те врачи и родители, которые отвели детей на прививки, способствовали поднятию уровня плановой вакцинации украинцев от кори в 2017 году до 93% детей 1 года и 90% детей 6 лет. И нужно продолжать усиленную вакцинацию, чтобы охватить всех, кто не получил свою защиту раньше или вакцинирован частично», - сообщила она.