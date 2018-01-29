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Три украинские области стали лидерами по объемам строительства

29.01.2018 13:58
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Три украинские области стали лидерами по объемам строительства

В 2017 году лидерами по объемам строительных работ в Украине стали Одесская, Житомирская и Кировоградская области. Как сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу Министерства регионального строительства, Киев остался только на четвертом месте рейтинга. 

Индекс строительной продукции побил все рекорды в Кировоградской области, - 153 процента. На втором месте находится Житомирская область с 138,9 процентами, тройку лидеров замкнула Одесская область – 138,4 процентов. Темпы строительства в прошлом году, как отмечают эксперты, были снижены только в трех украинских областях – Житомирской, Донецкой и Луганской. По итогам года строительство инженерных сооружений в регионах выросло на 26,3 процента, зданий - на 16,1 процента. 

Техническое переоснащение, реконструкция и новое строительство составили чуть больше 73 процентов от общих объемов строительных работ. Текущий ремонт составил 9,7 процентов от общего объема, а капитальный ремонт достиг 17,1 процента. 



Теги: Украина, Донбасс, строительство
 
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