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В Днипре завлекают дворников служебным жильем

29.01.2018 13:20
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В Днипре завлекают дворников служебным жильем

В Днипре не хватает 1200 дворников, поэтому в городском совете решили предоставлять им служебное жилье возле места работы. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель городского председателя Днипра Михаил Лысенко, передает Укринформ.
«При оформлении на работу дворником мы можем предоставлять и жилье при необходимости. Например, комнату в общежитии около места работы», - отметил Лысенко.
Кроме того, по его словам, на будущее рассматривается вариант создания при согласии жителей дворницких прямо в жилых домах.
На сегодняшний день зарплата дворника в городе Днипро составляет 5 тысяч гривень.



Теги: квартира, дворник, Днепр
 
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