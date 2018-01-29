В Днипре завлекают дворников служебным жильем

29.01.2018 13:20

В Днипре не хватает 1200 дворников, поэтому в городском совете решили предоставлять им служебное жилье возле места работы. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель городского председателя Днипра Михаил Лысенко, передает Укринформ.

«При оформлении на работу дворником мы можем предоставлять и жилье при необходимости. Например, комнату в общежитии около места работы», - отметил Лысенко.

Кроме того, по его словам, на будущее рассматривается вариант создания при согласии жителей дворницких прямо в жилых домах.

На сегодняшний день зарплата дворника в городе Днипро составляет 5 тысяч гривень.