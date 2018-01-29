В Харькове у супермаркета прогремел взрыв. Пострадал годовалый малыш

29.01.2018 14:15

В Харькове возле супермаркета на улице Клочковской прогремел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Инцидент произошел сегодня, 29 января, около 09:30.

В результате взрыва пострадали и были госпитализированы двое человек: 53-летняя женщина с предварительным диагнозом рваная рана бедра и мальчик 2016 года рождения с рваной раной правой надбровной области.

На месте работают следственно-оперативная группа полиции и сотрудники взрывотехнического управления.

Источник: https://donpress.com