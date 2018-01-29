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В Украине резко изменится погода

29.01.2018 09:38
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В Украине резко изменится погода

На Украину надвигается атмосферный фронт, который принесет с собой потепление и осадки

В понедельник в большинстве областей Украины ожидается резкая перемена погоды, сообщила синоптик Наталья  Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам,  температура воздуха поднимется выше ноля, вероятны мокрый снег и дождь.

Синоптик прогнозирует, в понедельник 29 января, на большей части территории страны, мокрый снег и дождь, порывы ветра, плюсовую температуру днем.

Только на востоке Украины температура воздуха сохранится ниже ноля. Днем ожидается -1-4 градусов, ночью до -4-9 градусов.

В столице на протяжении дня температура воздуха будет около нуля, возможен небольшой "плюс". День в Киеве будет мокрым и ветреным. 

Кроме того, Диденко добавила, что в Украину приближается оттепель.

Источник: https://www.segodnya.ua 



Теги: Украина, Донбасс, погода, прогноз погоды
 
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