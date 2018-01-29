- Российский ученый о Керченском мосте: «его порвет, а Путину боятся сказать об этом»10:15
- США жестко ответили России на требования по миротворцам ООН09:55
- В Украине резко изменится погода09:38
- Неприємні прогнози: з приходом весни українців позбавлять субсидій08:21
- В Украине снова вырастут цены на сахар08:05
- Супрун призвала украинцев не ждать болезни и вакцинироваться07:48
- Цены на газ доведут вас до истерики07:35
- В Донецке появились объявления о местах работы МТС07:21
- Косит не только корь: украинский город одна за другой атакуют инфекции07:10
- Конфликт на Донбассе предлагают "вытащить из мусорного ведра и вернуть на первые полосы"22:05
В Украине резко изменится погода
На Украину надвигается атмосферный фронт, который принесет с собой потепление и осадки
В понедельник в большинстве областей Украины ожидается резкая перемена погоды, сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.
По ее словам, температура воздуха поднимется выше ноля, вероятны мокрый снег и дождь.
Синоптик прогнозирует, в понедельник 29 января, на большей части территории страны, мокрый снег и дождь, порывы ветра, плюсовую температуру днем.
Только на востоке Украины температура воздуха сохранится ниже ноля. Днем ожидается -1-4 градусов, ночью до -4-9 градусов.
В столице на протяжении дня температура воздуха будет около нуля, возможен небольшой "плюс". День в Киеве будет мокрым и ветреным.
Кроме того, Диденко добавила, что в Украину приближается оттепель.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, погода, прогноз погоды
- Погода в Украине 8 августа: жарко, на востоке возможен дождь
- Прогноз погоды в Украине на 9 декабря: день ясный, без осадков
- Погода на Новый год разочарует украинцев
- Туман парализовал работу аэропорта в Харькове
- Украину ждет рекордная зима: синоптики рассказали, чего ждать
- Погода в Украине 22 марта: дожди, в некоторых регионах - мокрый снег
- В Донецке появились объявления о местах работы МТС07:21
- В ОРЛО собрались отбирать у людей имущество и не выпускать их из "республики"22:25
- Конфликт на Донбассе предлагают "вытащить из мусорного ведра и вернуть на первые полосы"22:05
- Названы "сезонные" проблемы на донбасских пунктах пропуска21:40
- Пенсионеров-переселенцев обижают по всей Украине21:24
- Откровения недавнего пленника донбасских боевиков: Били током и обещали вывезти на минное поле21:07
- Кто будет платить за разрушенный Донбасс?20:56
- Важно для Донбасса: всё о правилах перевозки через линию соприкосновения20:35
- Минсоцполитики тянет с важным решением для детей Донбасса20:17
- Волкер о Донбассе: Те силы, которыми руководит Россия, не прекращают боевые действия19:57
- Российский ученый о Керченском мосте: «его порвет, а Путину боятся сказать об этом»10:15
- США жестко ответили России на требования по миротворцам ООН09:55
- В Детройте показали прототип четырехместного аэромобиля09:45
- В Украине резко изменится погода09:38
- Медики подсказали, как перестать зависеть от изменений погоды09:25
- Как состояние зубов оказывают влияние на все тело09:00
- Стало известно, кого комары кусают чаще всего08:46
- Одной достаточно: эта привычка загонит вас в могилу08:30
- Неприємні прогнози: з приходом весни українців позбавлять субсидій08:21
- Рейтинг знаков Зодиака: от тех, в кого легко влюбиться до сложных замкнутых особ08:11
- Медики подсказали, как перестать зависеть от изменений погоды09:25
- Как состояние зубов оказывают влияние на все тело09:00
- Стало известно, кого комары кусают чаще всего08:46
- Одной достаточно: эта привычка загонит вас в могилу08:30
- Рейтинг знаков Зодиака: от тех, в кого легко влюбиться до сложных замкнутых особ08:11
- Супрун призвала украинцев не ждать болезни и вакцинироваться07:48
- Это должны знать все переселенцы17:31
- Бывшая журналистка "Донбасса" побывала в эпицентре войны и перебралась в США10:25
- Каву не варто заварювати окропом18:37
- Опасные последствия стресса18:12
- Вести из ОРДО: оппонент Захарченко заговорил о "расширении границ"
- У главаря «ДНР» Захарченко есть выбор: ликвидация или побег
- Вот почему нельзя в церкви поджигать свою свечу от рядом стоящей
- Новые санкции для РФ: полный расклад и реакция
- Переселенцам создают проблемы
- "Сирена", "Гром" и "Заложник" накрыли Донетчину
- На донбасских пунктах пропуска произошли задержания
- Пономарь: Сурков посмотрел на все три туза Волкера
- Это должны знать все переселенцы
- Тука сообщил, когда восстановится связь Vodafone в ОРДО