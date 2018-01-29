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В Украине снова вырастут цены на сахар
С 1 февраля 2018 года Министерство продовольствия и аграрной политики планирует снова увеличить стоимость сахара для населения.
Согласно специальному проекту, стоимость сахара планируют поднять до 11 тысяч гривен на тонну. При этом тонна свеклы будет стоить 753 грн. Программу государственного регулирования цен на сахар приняли еще в 2017 году.
Сейчас есть определённая квота, которая ограничивает количество произведенного для внутреннего рынка сахара объемом в 1,5 млн тонн. Также при этом рост стоимости продукции объясняется увеличением объемов экспорта. За прошлый год украинские производители продали иностранным покупателям 598,7 тысяч тонн сахара, что значительно больше, чем в 2016 году.
За четыре месяца 2018 года Украина уже поставила на внешние рынки 174 тысячи тонн сахара. Это в два раза меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Теги: Украина, Донбасс, цена, сахар
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