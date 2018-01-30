Акционеры Альфа банка и Укрсоцбанка попали в "Кремлевский доклад"

30.01.2018 15:12

Соединенные Штаты Америки включили акционеров Альфа-банка и Укрсоцбанка в доклад о возможности введения новых санкций против российских олигархов. Об этом свидетельствует список бизнесменов, обнародованный Минфином США, сообщает epravda.com.ua.

Список разделен на четыре части - "Президентская администрация", "Кабинет Министров", "Другие высокопоставленные политические лидеры" и "Олигархи".

В последний перечень попали совладельцы Альфа-банка (Украина) и Укрсоцбанка - Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан, Алексей Кузмичев.

Также в списке есть Герман Греф (глава российского Сбербанка), Андрей Костин (глава российского ВТБ), Сергей Горьков (глава российского Внешэкономбанка - материнской структуры украинского Проминвестбанка).

Данный отчет сам по себе не предполагает введение санкций против упомянутых в нем лиц, но создает фактические основания для возможного введения таких санкций в будущем.

Напомним, в "кремлевский доклад" также вошли бизнесмены Роман Абрамович, Алишер Усманов, Сулейман Керимов, Евгений Касперский, Вагит Алекперов, Леонид

Михельсон, Михаил Гуцериев, Олег Дерипаска и Юрий Мильнер.

Кроме того, в документе указан список предприятий, которые имеют долю государства более 25% и выручку более 2 млрд долларов.

В тексте также говорится, что в секретной части "кремлевского доклада" могут быть имена, не включенные в несекретную часть. Эти люди "могут занимать должности ниже тех, кто включен в опубликованную часть доклада, или иметь состояние меньше 1 млрд долларов".

Эксперты влиятельного вашингтонского аналитического центра Atlantic Council составили список критериев, по которым те или иные персоналии могут быть включены в кремлевский доклад.

В "кремлевском списке", по их мнению, оказались люди, которые "держат" деньги российского президента, бизнесмены, оказывающие услуги Кремлю, партнеры олигархов из ближнего круга президента, менеджеры госпредприятий, а также "золотая молодежь" — дети близких к российскому режиму олигархов.

Также 2 февраля Министерство финансов США должно представить еще один доклад, в котором должен быть оценен эффект от введения возможных ограничений на операции с российскими облигациями и акциями.

Напомним, в конце октября 2016 года холдинговая компания ABH Holdings SA, владеющая "Альфа-Банком", и UniCredit Group объявили о завершении сделки по передаче 99,9% "Укрсоцбанка", актива UCG в Украине, в обмен на миноритарную долю владения в ABHH в размере 9,9%.