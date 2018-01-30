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Аваков премировал краматорского пограничника за отказ от взятки

30.01.2018 15:30
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Аваков премировал краматорского пограничника за отказ от взятки

Прапорщик Краматорского пограничного отряда Дмитрий Перендишиди получил премию в 10 тысяч гривен за отказ от взятки в 5 тысяч гривен. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян на своей странице в Facebook, передает inforesist.org.
«Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил инспектора пограничной службы Краматорского отряда прапорщика, который получил премию 10 тыс. грн за отказ от взятки 5 тыс. грн», — написал Слободян.
Аваков в то же время отметил, что это очень «правильный и красивый жест».
«Я далек от того, чтобы каждому чиновнику, который отказывается (от взятки — ред.), удваивать сумму и платить. Но на самом деле что-то в этом есть, и об этом надо подумать», — сказал глава МВД.



Теги: Донбасс, премия, пограничники, взятка, Арсен Аваков
 
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