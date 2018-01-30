Ціни на бензин і дизпаливо продовжують рости

30.01.2018 21:20

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в деяких мережах автозаправних станцій виросли від 5 копійок до однієї гривні.

Про це повідомляє enkorr.

У вівторок ціни на всі види палива в мережі "Олас" подорожчали на 1 грн/л: бензин А-92 подорожчав до 28,95 грн/л, А-95 - до 30,20 грн/л, А-95+ - до 31,20 грн/л, дизельне паливо - до 27,50 грн/л.

На заправках мережі "Азовнефтепродукт" бензини і ДП подорожчали на 50 коп./л: А-92 зріс до 30,49 грн/л, А-95 - до 31,49 грн/л, А-95 + - до 32,00 грн/т, ДП - до 29,50 грн/л.

У мережі UPG бензини подорожчали на 20 коп./л: А-92 - до 29,00 грн/л, А-95 - до 30,00 грн/л, А-95 + - до 32,80 грн/л. Дизпаливо подорожчало до 27,30 грн/л (+10 коп. /л).

Мережі AMIC, SOCAR, "Автотранс", KLO, ZOG і "Укргазвидобування" підвищили ціни на різні види палива на 5-70 коп./л.

30 січня середня вартість бензинів А-92 і А-95 збільшилася на 3 коп./л - до 29,62 грн/л і 30,37 грн/л, відповідно. А-95 + подорожчав на 5 коп./л - до 31,52 грн/л. А ДТ додало 3 коп./Л і стало коштувати 28,19 грн/л.

Нагадаємо, ціна дизельного пального в великих мережах автозаправних станцій 29 січня перевищила позначку в 30 гривень за літр.

Дизельне паливо і бензини почали дорожчати з початку вересня 2017 року.

Подорожчання палива обумовлено зростанням нафтових котирувань, які в середині січня досягли позначки 70 доларів за барель і різкою девальвацією національної валюти.

Источник epravda.