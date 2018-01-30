Гривня стремительно укрепляется: Нацбанк установил новый курс валют в Украине

30.01.2018 11:49

На вторник, 30 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни относительно американского доллара и евро, сообщает Обозреватель.

Валюты подешевеют в цене по отношению к гривне.

Так, 30 января американский доллар подешевеет на 30 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. Валюта будет стоить 28 гривен 24 копейки

Евро подешевеет на 54 копейки и будет стоить 34 гривен 96 копеек.