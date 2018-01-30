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Гривня стремительно укрепляется: Нацбанк установил новый курс валют в Украине

30.01.2018 11:49
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Гривня стремительно укрепляется: Нацбанк установил новый курс валют в Украине

На вторник, 30 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни относительно американского доллара и евро, сообщает Обозреватель.
Валюты подешевеют в цене по отношению к гривне.
Так, 30 января американский доллар подешевеет на 30 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. Валюта будет стоить 28 гривен 24 копейки
Евро подешевеет на 54 копейки и будет стоить 34 гривен 96 копеек.



Теги: Донбасс, валюта, Национальный банк
 
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