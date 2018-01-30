Когда начнут платить февральскую пенсию

30.01.2018 19:44

Так как 4 февраля, день, когда обычно начинают платить пенсии, выпадает на воскресенье, то будет немного изменен график выплат, сообщает Знамя индустрии.

Как отметила первый заместитель начальника Константиновского управления Пенсионного фонда Елена Гавриш, почтовые отделения планируется профинансировать до субботы, 3 февраля.

То есть, граждане, которым по графику пенсию получать 4 числа, могут получить ее на день раньше. А банковские учреждения, наоборот, начнут финансировать с понедельника, 5 февраля.

Как сообщила Елена Михайловна, всего на выплату в следующем месяце гражданам, получающим пенсию в Константиновке, необходимо 133,5 миллиона гривень.

Средний ее размер достигнет в феврале 2 979 гривень. Понятно, что у кого-то он пять и шесть тысяч гривень, а кто-то получает 1 500 грн.– 1 600 грн. На то он и средний размер…

Пенсионерам, которым идти на пенсию в этом году, но у, них недостаточно страхового стажа, выплатят вместо пенсии социальное пособие.