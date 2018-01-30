Корь в Украине: Минздрав ожидает новые вспышки

30.01.2018 17:30

В Министерстве здравоохранения ожидают повышенный уровень заболеваемости во всех областях Украины в течение февраля – начале марта 2018 года.

В Украине в феврале-марте этого года возможны новые вспышки кори. Об этом заявил главный директор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита, пишет Корреспондент во вторник, 30 января.

По его словам, согласно расчетам и прогнозам экспертов, наибольшее количество больных ожидалось в конце зимы – начале весны 2018 года.

"Из-за этого, наверное, в течение февраля – начале марта мы будем наблюдать повышенный уровень заболеваемости во всех областях Украины", – сказал Курпита.

Он отметил, что по состоянию на прошлую неделю остается наибольшее количество больных в Ивано-Франковской (645), Одесской (468), Закарпатской (460), Черновицкой (363) и Львовской областях (237). Не зафиксировали случаи заболевания корью в 2018 году только в Черниговской области.

Курпита также добавил, что спрос на вакцины растет. По состоянию на начало прошлой недели в целом по Украине осталось около 300 тысяч доз. Плановая следующая партия вакцины должна прибыть в Украину в апреле 2018 года.

По данным Минздрава, по сравнению с 2016 годом, в 2017 году уровень плановой вакцинации от кори вырос вдвое. Дети 12 месяцев охвачены прививками на 93,3%.

В шесть лет детей нужно вакцинировать еще раз. В 2017 году шестилетние дети охвачены плановой ревакцинацией на 90,7%, тогда как в 2016 году вакцинированных детей этого возраста было только 30,7%.