Лекарства вновь подорожают

30.01.2018 08:49

В этом году лекарства в украинских аптеках вырастут в среднем на 20-25% из-за колебаний курса валюты. Об этом сообщает «Сегодня» со ссылкой на экономический дискуссионный клуб.

«Уже в феврале ожидаем повышение стоимости лекарств на 3-5%, поскольку поставщики завозят новые партии товаров по более высокому курсу валюты», — пояснил гендиректор КП «Фармация» Руслан Светлый.

Как рассказал исполнительный директор ЕДК Олег Пендзин, поставщики закладывают курс уже 30 гривен за доллар, хотя еще месяц назад было 28 гривень за доллар неизбежно скажется на розничных ценах.

«В феврале ожидается рост не менее чем на 10-12% в жаропонижающие, обезболивающие, противопростудные, кардиологические препараты, перевязочные материалы. Остатки по старой цене переоценивать вряд ли будем, слишком хлопотно. Как будут меняться цены дальше — прогнозировать сложно, но каждые 10 копеек в цене доллара — это 5-6 копеек в цене каждого рубля, которую нужно оплатить пациенту лекарств », - рассказала менеджер одной из сети аптек Екатерина Мащенко.

Источник Знамя индустрии