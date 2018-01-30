Могут ли украинцы жить дольше: специалисты указали на несколько важных вещей

30.01.2018 22:27

Увеличить численность украинцев и продолжительность их жизни можно благодаря реальному улучшению экономического благосостояния граждан.

Об этом "Апострофу" рассказали специалисты.

По мнению экспертов, отказ от деторождения в Украине чаще всего аргументируется экономическими причинами. Специалисты отмечают, что в краткосрочной перспективе повысить рождаемость можно увеличив выплаты при рождении ребенка. Однако при этом есть опасность, что неблагополучные родители превратят рождение в "бизнес-план" для получения выплат. К тому же может возникнуть проблема с поиском этих средств в бюджете.

Для долгосрочной перспективы государство должно разработать комплекс мер.

"Во-первых, людям с детьми нужны условия для комфортной жизни. Например, необходимы возможности частичной занятости, гибкого графика работы для родителей. Дошкольные и школьные учебные заведения должны предоставлять услуги для того, чтобы детей можно было оставить на более длительное время", – уверен ведущий научный сотрудник Института демографии Павел Шевчук.

По мнению экспертов, рост экономики в стране станет катализатором к увеличению численности украинцев и длительности их жизни.

"Нам нужно бороться за продолжительность жизни, за другой образ жизни, более здоровый, более здоровые эмоции. Если люди не могут наладить собственную экономику, организовать собственную жизнь, то понятно, что у них будут большие проблемы во всем", - отметила ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Лидия Ткаченко.