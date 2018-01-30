Наиболее бедная группа людей с инвалидностью, которая страдает сегодня, когда идет война, - это переселенцы с инвалидностью

30.01.2018 13:32

Народный депутат Украины, уполномоченный президента Украины по правам людей с инвалидностью Валерий Сушкевич в интервью программе "Бацман" на телеканале "112 Украина" рассказал о том, с какими трудностями сталкиваются люди с инвалидностью в Украине.

Бацман: В программе "Бацман" - Герой Украины, народный депутат Украины, уполномоченный президента Украины по правам людей с инвалидностью Валерий Сушкевич.

Здравствуйте, Валерий Михайлович. В Украине 2,5 млн людей с инвалидностью. По сути, это такое европейское государство, как Литва, можно сказать. С чем сталкиваются у нас люди с ограниченными возможностями в повседневной жизни? С какими трудностями, о которых в цивилизованных странах уже давно забыли?

Сушкевич: Вы назвали официальную статистику - 2,5-2,6 млн. Я хоть и государственный человек - 16 лет в парламенте, много работал в Кабмине (не на официальных должностях, а коммуникация, родное министерство, где я пытался как-то влиять - это Минсоцполитики, которое готовит эту статистику), но я не согласен с вами и со статистикой. По моему мнению, как специалиста, - а я считаю себя достаточно компетентным экспертом в этой ситуации - не менее 3 млн людей с инвалидностью в Украине. Согласно статистике ООН, 10% населения каждой страны, даже каждого города среднестатистического - люди с инвалидностью.

- А где у нас 400 тыс. делись?

- У нас есть интересный вариант подхода к этим вопросам. Во-первых, у нас есть латентная инвалидность. Второе - несовершенна статистика, а также другие обстоятельства государственной политики. У нас, например, есть ситуации, когда люди с инвалидностью не хотят фиксировать эту инвалидность. Таких людей достаточно много, и они у меня спрашивают, что им делать. Стереотипное отношение общества ко мне как к человеку с инвалидностью - это идентификация нищеты: "нищий человек". Идентификация, что ты "калека", вроде бы часто сегодня и не звучит, а сознание, ментальность советская, постсоветская - "ты - калека, ты - убогий". Но сдвиги в этом направлении, безусловно, есть. Сегодня уже отношение к этим людям другое. Это существенный фактор сегодня.

- С какими трудностями сталкиваются каждый день люди с инвалидностью в Украине?

- Общий вариант на сегодняшний день - это нарушение прав этих людей и высокий уровень дискриминации. Начиная с самого элементарного: архитектурная, транспортная недоступность. Недоступность образования, трудоустройства. Недоступность детского сада для ребенка с инвалидностью. Доступна ли физическая культура для этих людей? Учреждения культуры? Повседневность: сегодня многим людям, которые живут в домах, просто проблематично выйти за пределы своей комнаты. Это элементарная вещь, о которой мы не задумываемся. Если говорить об атавизмах советского восприятия людей с инвалидностью, государственной политики Советского Союза, то доминантой там была социальная изоляция: "Не порть картину, парень. Сиди у себя в комнате. Дадим тебе пенсию, коляску, минимум социальных и медицинских услуг в закрытых интернатах или санаториях". Это жизнь в социально изолированном пространстве. Причем, для всех групп инвалидности: для слепого, для глухого, для человека с поражением опорно-двигательного аппарата. Причем, с детства. При поддержке родителей и особенно отца, который меня вытолкнул в мир здоровых детей, я все время учился в обычной школе, но я не помню прецедента, чтобы ребенок в моем варианте поражения был в советской школе. Это было невозможно в принципе. Но мои родители были профессиональными учителями в городе Сквира Киевской области, и за счет их репутации и протекции им удалось протолкнуть меня в первый класс средней школы, где я был обычным учеником. Но, в принципе, в советское время это было или обучение на дому, или интернат.

- А как сейчас?

- Сегодня, безусловно, уже есть сдвиги. Сегодня, с точки зрения государственной политики в сфере образования, есть такое слово "инклюзия". Это интеграция ребенка с инвалидностью в общество здоровых. То есть, это обычная школа, архитектурно доступный класс и возможность обучения в этом классе. Количество таких школ увеличивается ежегодно. Если говорить о 2017-м году, то он стал, по моему мнению, одним из значимых, с точки зрения успеха инклюзии в образовании средней школы. В высшем образовании мы практически ничего не делали еще. Я могу озвучить одну статистику. Есть такое обучение для очень тяжелых детей с инвалидностью - незрячих, глухих, с поражениями опорно-двигательного аппарата. В таких вариантах предусмотрен действующими нормативно-правовыми актами и законодательством Украины ассистент учителя. Он может быть с ребенком с тяжелым поражением, сопровождать его как педагог в средней школе. Государство за это платит. По отношению к прошлому году в этом году на 87% выросло количество ассистентов учителя для тяжелых детей.

- Сколько сегодня получает в месяц человек, потерявший трудоспособность?

- Не задавайте такого вопроса. Я потерял работоспособность? Нет. Я могу работать вместе с вами и за вас на этом рабочем месте. Не обижайтесь, но у вас ментальность советского человека. Вы считаете, что человек с инвалидностью потерял работоспособность. И в законах раньше было написано, что инвалид первой группы не имеет права работать. Всю свою жизнь, в советские времена, я прятал свое удостоверение человека с инвалидностью первой группы.

- Но реально очень много людей, которые не могут работать физиологически. Им же государство платит какие-то деньги. Сколько эта выплата составляет в месяц?

- 1450 гривен. Но что значит невозможно? Вспомните гения человечества – на коляске, не видит, не слышит, не двигается. Человек может все. Что может человек - знает сам человек. Вопрос в том, чтобы обществу, самой личности, родителям и близким включить эти возможности, обеспечить их, тогда человек сможет это все. Поэтому работоспособность всегда есть. Я знаю людей с ампутацией четырех конечностей, знаю лежащих с тяжелыми поражениями, которые, несмотря на все, работают и достигают высоких результатов. И наш гений человечества, который имел еще и не одну жену, - это успешный, знаковый человек. Сегодня это представитель человеческой цивилизации - он говорит о космосе, об обществе, о развитии человечества. Он способен постичь все своим мощным интеллектом.

- Те, кто не достиг такого уровня, для них того, что они сейчас получают, достаточно? И сколько должно быть?

- Это проблема, которая в настоящее время чрезвычайно обострилась. Я считаю, что сегодня правительство и парламент, мягко говоря, не обращают внимания на критический уровень жизни и социального обеспечения, я бы сказал, социальной беззащитности людей с инвалидностью. Эти люди нуждаются, буквально выживают с тем, что они сегодня получают как государственные пособия, пенсии. Наиболее бедная группа, которая страдает именно сегодня, когда идет война, - это продукт войны, продукт агрессии с Востока, переселенцы с инвалидностью.

- Сколько сегодня получает тот, кто заботится о человеке, который потерял трудоспособность?

- Там разные цифры. Но ситуация такова, по моему мнению, что ты приносишь себя в жертву человеку, за которым ухаживаешь. Ни работать, ни получить уровень образования - зачеркнуть свою жизнь. Государство, если бы оно забрало этого человека в интернат (а это ужас и социальная изоляция), тратило бы огромные средства. Сейчас мы отходим от интернатов. Так давайте поднимем этим людям содержание. Сегодня это копейки, которые не обеспечивают реально даже самого человека с инвалидностью... Я все время боролся с тем, что государство запрещало маме детей с инвалидностью работать. Государственную помощь можно получать, если ты не работаешь. Это цинизм, и кое-что удалось сделать. Когда мы отходим от интернатного варианта содержания людей с инвалидностью, то надо подумать государству о том, чтобы просто дать достойную финансовую поддержку, государственную помощь родным и близким.

- Отошли от интернатов, сэкономили, а взамен ничего не дали?

- Интернат удерживает тепло, свет, персонал, дом, - это огромные средства. Если взять все средства, которые государство не реализовало по отношению к людям с инвалидностью, по выполнению уже принятых законов Украины, то это миллиард. Отдайте хотя бы часть задолженности перед человеком, ограниченным в правах, дискриминированным. Государство должно проявить цивилизованность.

- Раньше была норма, согласно которой человек с инвалидностью должен проходить специальную комиссию для того, чтобы подтверждать инвалидность. Людям приходилось проходить эту унизительную и очень тяжелую процедуру. Я думала, что эту анахроническую норму уже давно отменили. Почему же она до сих пор действует, почему ее нельзя отменить?

- По многим нормам, в частности по ампутациям, она давно отменена. Рука, нога не вырастет. По ампутациям конечностей мне удалось добить эту ситуацию. Но есть еще такая ситуация: коррумпированность в любой сфере, взяточничество как доминанта развития общества. К сожалению, коррупция остается и в этой сфере. Медико-социальная экспертная комиссия - это медицинская, социальная сфера, где решаются такие вопросы. По другим любым социальным направлениям есть моменты, связанные с дачей взяток, с коррупцией. Это проблема. В этой ситуации должна быть ответственность за такие вещи. Если неправомерно выдана экспертной комиссией и конкретным лицом инвалидность, то государство теряет на этом огромные средства. Наказание за коррупцию этой сфере надо увеличить существенным образом. Человек пришел, у него тяжелое поражение, а ему не дают инвалидность. Или дают неправильную инвалидность для того, чтобы получить средства, это наносит огромный ущерб государству. С точки зрения решения проблем людей с инвалидностью - выполнения-невыполнения законов Украины и нормативно-правовых актов - надо подумать над уровнем ответственности. Законодательно определить норму по ответственности государственных лиц и субъектов, выполняющих или не выполняющих законы.

- Скоро уже четыре года, как идет война. Мы имеем более 10 000 убитых людей. А сколько людей с инвалидностью, раненых? Что делать этим людям?

- Любой человек, который вдруг потерял какие-то органы или подвижность, он, прежде всего, чувствует, что весь украинский мир, общество самоизолируется. Он не может сам зайти в поезд. Я видел девочку, которая стояла возле раненого воина АТО на коляске. У него была прострелена шея, а это и руки, и ноги поражены. Поражены и тазовые органы. То есть, он не контролирует физиологические функции. Была осень, она стояла и не знала, как посадить его в поезд. Это была его сестра, которой 19 лет. Этот парень сидел живой. Но он был убит. Это расстрелянное сознание, что он еще месяц-два назад защитил страну, этих людей, эту железнодорожную станцию - он это сделал для нас, а мы его не видим как государство, как общество. И когда я говорю о дискриминации и ограничении в правах людей с инвалидностью, то я говорю, что среди этих людей сейчас есть люди, перед которыми мы в долгу. Эти люди защитили нас, потеряв навсегда возможность быть полноправными.

- Приходит такой человек домой и оказывается, что жертва была напрасной, если она никому не нужна, в том числе и государству. А многие из них приходят с оружием. Чем в перспективе это может обернуться и для государства, и для семей этих людей, если с этим ничего не делать?

- С этими людьми интересная ситуация. Государство выделяет на них средства. 16-17 млн гривен не использовано в государственном бюджете на психологическую реабилитацию. Они вернутся в бюджет. Мы перебрасывали эти средства в бюджетном комитете на другие программы, в частности на программу квартир для людей, которые потеряли нижние конечности в АТО. Он получил квартиру, безногий воин АТО, а психологическую реабилитацию мы не делаем. Мы до сих пор не используем средства. Вопрос не только в том, какая у него может быть реакция, потому что есть родные и близкие. Он видит просто враждебность страны по отношению к нему. Вопрос не только в деньгах, которые выделяются на реабилитацию, на протезирование, на санаторно-курортное лечение, на коляску. Вопрос в другом: когда мы не решаем все то, что касается людей с инвалидностью (а среди них есть и воины АТО), мы дистанцируемся от этих людей. Этих 3 млн нет. Они - андеграунд. Вы идете в супермаркет - вы видите пандус. На НСК "Олимпийский" стоит очередь из колясочников, потому что они могут попасть на стадион. Есть пандусы в аптеках, инклюзивные школы - это уже есть. Но динамика выполнения своих обязанностей государством - наиболее критическая и проблемная ситуация. У нас есть Западный национальный паралимпийский центр зимних видов спорта, реабилитационно-спортивный. Доминантой является то, что мы делаем там реабилитацию. В первые недели войны мы уже делали там реабилитацию воинов АТО. Приехал туда парень, и на второй день в холле реабилитационного центра он вынул гранату и сказал: "На колени все". Он еще не знал, что он в центре, медики только начали с ним работу, но у него в сознании, что перед ним враг. Перед ним упала директор на колени, потому что в соседних комнатах были дети с инвалидностью, которые также приехали на реабилитацию, - она его умоляла. Он опустил гранату, но этот случай идентифицирует проблему: люди, которые сегодня теряют терпение и видят враждебно общество, потому что оно недоступно для них. Такое ощущение горечи и депрессии, как у воинов АТО, и у многих людей с инвалидностью. Я недавно узнал шокирующую цифру: количество людей, которые погибли после АТО, вернувшись с войны, превысило количество людей, которые погибли, защищая страну. Я не знаю точные цифры, но есть неофициальная статистика. Человек, который вернулся с войны, умирает в мирной Украине, вражеской по отношению к нему настроенной или же такой, которая ничего не сделала, чтобы поддержать этого человека, нормального его оценить, ввиду его заслуг.

- Вы - президент Национального паралимпийского украинского комитета. Наши паралимпийцы - гордость Украины. С чем именно сталкиваются наши спортсмены, которые привозят в Украину медали?

- Нам все-таки удалось обеспечить определенный уровень поддержки со стороны государства наших паралимпийцев и дефлимпийцев (спортсменов с недостатками слуха). На сегодняшний день спортсмен-паралимпиец может получать и стипендию президента, и может получать заработную плату. Но до этого он должен пройти определенный путь. Определенная проблема в том, что даже когда это звезда мирового паралимпийского спорта, жить он может в интернате. Он уже звезда, ему в интернате выделили комнату, но почему губернатор, глава госадминистрации, мэр не подумает: "У меня в интернате живет звезда мирового спорта, которая не получила квартиру".

- Отличаются условия жизни наших паралимпийцев от условий тех паралимпийцев, которых они побеждают?

- Безусловно, всем. В цивилизованных странах - Великобритании, Австралии, Канаде, США, даже в Китае. В Китае я увидел, что лента для незрячего человека на территории городов - это обычное дело. Паралимпиец - это тот же человек, с которым мы работали, которого мы поддержали, предоставили возможности его таланту, его силе воли одерживать победу. Паралимпийское движение и спорт - это больше достижение не тела, а духа.

- А пытаются другие страны переманить наших паралимпийцев?

- Кроме России - нет. Мы потеряли Крым в результате оккупации и несколько наших ведущих звезд из Крыма, а мы работаем по паралимпийскому спорту глобально по всей стране. У нас во всех областях есть областные центры "Инваспорт", детские и юношеские спортивные школы для детей с инвалидностью. И в Крыму также - тем более в Крыму у нас был паралимпийский центр.

- Этот центр в Евпатории, современный и лучший в Украине, он сейчас аннексирован вместе с Крымом?

- Во-первых, это не государственный центр. Центр строил Национальный паралимпийский комитет Украины. Наш Западный паралимпийский реабилитационный центр находится в Карпатах, в Турковском районе Львовской области, на высоте почти 900 метров. Когда премьер Гройсман там побывал, он сказал: "Посмотрите, что может общественность и гражданское общество, если оно нормально сотрудничает с государством". То же самое мы сделали в Евпатории - это был наш первый центр. Он остается собственностью Национального паралимпийского комитета Украины. Это единственная территория Украины на территории оккупированного Крыма, которая принадлежит украинскому народу. То есть, территория и сам центр - собственность Национального паралимпийского комитета.

- Наши спортсмены продолжают там тренироваться, лечиться?

- К сожалению, это невозможно по разным причинам. Есть два центра - зимний и летний. Летний как раз в Евпатории. За каждого человека с инвалидностью, который хочет получить реабилитацию, идут государственные средства. Сегодня государственные средства не могут двигаться на территорию оккупированного Крыма. Поэтому реально единицы наших там - за свой счет. Мы на 50% опускаем им стоимость пребывания, но могу сказать, что центр находится в очень сложной экономической ситуации.