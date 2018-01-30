Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Погода на сегодня: дождь и мокрый снег. Температура до +10

30.01.2018 08:24
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Погода на сегодня: дождь и мокрый снег. Температура до +10

Сегодня, 30 января, в Украине потеплеет до +6 градусов в среднем и будет идти дождь с мокрым снегом. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На западе Украины днем плюсовая температура - столбик термометра поднимется от +4 до отметки +6 градусов, прогнозируют дождь с мокрым снегом.
В южных областях переменная облачность, температура составит от +6 до +10 градусов.
На востоке днем будет холоднее всего — от +2 до +5 градусов.
В северной части Украины небольшой снег, температура от +3 до +5 градусов.



Теги: Донбасс, погода, снег, дождь
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх