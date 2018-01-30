Погода на сегодня: дождь и мокрый снег. Температура до +10

30.01.2018 08:24

Сегодня, 30 января, в Украине потеплеет до +6 градусов в среднем и будет идти дождь с мокрым снегом. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе Украины днем плюсовая температура - столбик термометра поднимется от +4 до отметки +6 градусов, прогнозируют дождь с мокрым снегом.

В южных областях переменная облачность, температура составит от +6 до +10 градусов.

На востоке днем будет холоднее всего — от +2 до +5 градусов.

В северной части Украины небольшой снег, температура от +3 до +5 градусов.