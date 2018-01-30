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Погода на сегодня: дождь и мокрый снег. Температура до +10
30.01.2018 08:24
Сегодня, 30 января, в Украине потеплеет до +6 градусов в среднем и будет идти дождь с мокрым снегом. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На западе Украины днем плюсовая температура - столбик термометра поднимется от +4 до отметки +6 градусов, прогнозируют дождь с мокрым снегом.
В южных областях переменная облачность, температура составит от +6 до +10 градусов.
На востоке днем будет холоднее всего — от +2 до +5 градусов.
В северной части Украины небольшой снег, температура от +3 до +5 градусов.
Теги: Донбасс, погода, снег, дождь
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