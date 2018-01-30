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С апреля вырастут тарифы на электроэнергию

30.01.2018 12:36
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С апреля вырастут тарифы на электроэнергию

Постановления Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг опубликованы в официальной прессе, сообщает ЛИГА.
НКРЭКУ с 1 апреля увеличила тарифы компаний в сфере поставки и распределения электроэнергии. Постановления комиссии №61-75, 77-94, 86, 88-90, 92-93 от 24 января опубликованы в правительственном издании Урядовый курьер за 27 января.
В частности, тариф в сфере распределения электроэнергии ДТЭК Высоковольтные сети вырастет на 103%. Тариф Киевэнерго на поставки и распределения электроэнергии повышен на 35-90% в зависимости от класса потребления.
У большинства распределяющих компаний тарифы вырастут в пределах 20%.
Единственной компанией, тарифы которой незначительно снизятся, является Энергия-Новояворивск.
Основными факторами пересмотра тарифов в НКРЭКУ называют рост операционных расходов и увеличение фонда заработной платы облэнерго.



Теги: Донбасс, рост, облэнерго, тарифы
 
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