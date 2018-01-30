Сергей Лёвочкин ожидает в следующем парламенте коалицию, которая восстановит мир

30.01.2018 12:28

Партии, выступающие за мир, могут объединиться на предстоящих президентских и парламентских выборах. Как заявил народный депутат от Оппозиционного блока Сергей Левочкин в интервью «Сегодня», в этом случае кандидат от Юго-Востока может победить на президентских выборах, а в новом парламенте будет создана коалиция, которая изменит нынешний милитаристский курс власти.

«Я убежден, что будущее украинской политики в широкой консолидации на основе общих ценностей. Истерия и трагедии на почве политики должны уйти в прошлое, в этом миссия нынешнего поколения политиков. Поэтому надеюсь, что в новом парламенте мы увидим новую коалицию, которая будет выступать с мирной повесткой развития страны», – сказал Левочкин.

Политик заявил, что будет поддерживать те партии, которые выступают за мир и развитие: «Главное, что нужно стране – это мир. Поэтому все должны объединиться вокруг этой идеи не только в процессе избирательной кампании, но что самое главное – и после окончания. Как президентской, так и парламентской».

«Наша политсила точно примет участие в президентских выборах. Кандидат Оппозиционного блока, я бы условно назвал его кандидатом Юго-Востока, даже без избирателей Крыма и Донбасса, которые традиционно нас поддерживают, имеет шансы на победу. Поэтому мы сделаем все возможное для успеха нашего кандидата на предстоящих выборах. От нашей политсилы на выборы пойдёт тот, у кого будут самые высокие шансы на победу», – заявил Левочкин.

Депутат рассказал, что за принципы и цели Оппозиционного блока готова проголосовать треть украинцев.

«Наша задача на следующих выборах – добиться их доверия. Важно объединить все здоровые силы, которые смогут защитить интересы избирателей Центра и Юго-Востока. Сейчас и в парламенте, и во власти в целом заметен перекос, избиратели Центра и Юго-Востока не представлены в достаточной степени, что не идёт на пользу ни стране, ни людям», – сказал он.