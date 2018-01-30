СМИ: В Украине «пропали» собранные на армию миллиарды

30.01.2018 18:12

Почти за четыре года существования военного сбора украинцы перечислили в бюджет 37,9 млрд грн. Но разобраться в том, куда пошли эти деньги, не могут даже слуги народа. В прошлом году они попытались на законодательном уровне выяснить, на что тратится собранный налог, но безуспешно. Ведь средства направляются в общий котел, а власть решает, сколько потратить на АТО, сколько на иные нужды, финансируемые из общего фонда, сообщают Вести.

Сколько собрали

В 2017 году украинцы перечислили рекордные 15 млрд грн военного сбора, похвастались в Госфискальной службе (1,5% от зарплаты). В 2016-м эта сумма была гораздо меньше — 11,4 млрд грн, в 2015-м работающие украинцы отдали на армию 9 млрд грн, а в 2014-м — 2,5 млрд грн. Именно тогда, летом, для наполнения бюджета в условиях войны власти приняли решение: с зарплаты каждого работающего украинца отчислять 1,5% военного сбора. Мы посчитали, что за все это время на АТО из зарплат было перечислено 37,9 млрд грн. А если взять количество работающих украинцев (а их около 15 млн), то каждый из нас заплатил в среднем 2526 грн. (все зависит от зарплаты).

Удобная схема

Депутат Виталий Куприй в минувшем году вместе еще с несколькими народными избранниками подавал законопроект, где настаивал на том, чтобы военный сбор перечислялся в специальный фонд и шел исключительно на финансирование армии. Однако документ так и не был проголосован.

«Конечно, узнать, куда пошли эти миллиарды, невозможно. Они растворяются в бюджете. Их с таким же успехом могли использовать на пополнение Пенсионного фонда, у которого была дыра. Я провел собственное расследование. Выяснил, что деньги на обеспечение армии проходили через ряд одних и тех же фирм. А значит, это схема, которой руководит высшее руководство. Например, 200 млн грн были перечислены компании за топливо, у которой его и в помине не было. Еще 280 млн грн ушли фирме, которая взамен ничего не предоставила. Расследования спустили на местные прокуратуры, и ничем оно не закончилось», — говорит «Вестям» Куприй.

Что можно купить

Если в предыдущие годы курс доллара менялся, то в 2017-м в среднем он держался на уровне 27 грн/$. То есть 15 млрд грн — это приблизительно $555,5 млн. На эти деньги Украина могла бы купить для армии 111 отечественных танков «Оплот» за $5 млн, которые производит Харьковский завод им. Малышева. Или же 555 «Булатов» — это модернизированные на том же предприятии советские Т-84 по $1 млн. Американский противотанковый переносной ракетный комплекс Javelin вместе с одной ракетой обойдется в $248 тыс .То есть на эти деньги можно купить 2,3 тыс. «Джавелинов». Американский истребитель F-16 стоит $34 млн. И военного сбора хватило бы на 16 «Фальконов».

По приблизительным оценкам, в США один солдат ежегодно обходится в $381 тыс. По словам министра обороны Степана Полторака, в странах Балтии эта сумма — $80 тыс., а в Польше — $90 тыс. При этом Украина тратила на одного военного $6,7 тыс. в год. Это получается, что только за «военный сбор» можно было бы содержать 1,5 тыс. украинских военных — кормить, экипировать их по самым высоким стандартам мира.

Отменять не собираются

С требованием отменить непрозрачный сбор к парламентариям обратились депутаты Ровненского облсовета. «Граждане, платя этот налог дополнительно к другим, установленным ранее, вправе ожидать, что взысканные с них средства будут направляться исключительно на улучшение обороноспособности Украины. Отсутствие целевого назначения военного сбора и ограниченность информации о его использовании могут приводить к распыленности этих средств», — написали они в решении и отправили в ВР. Но нардепов и чиновников, похоже, все устраивает.

В Минобороны также нет ясности по поводу средств. «Вооруженные силы финансируются непосредственно из бюджета. А что касается военного налога, то вопросы лучше задавать тому, кто эти средства собирает», — сказал «Вестям» Юзеф Венскович, пресс-офицер управления по связям с общественностью ВСУ.