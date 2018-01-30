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Такого цинизма еще не было: Гиркин назвал родственников погибших в малайзийском "Боинге" "мутантами"

30.01.2018 17:15
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Такого цинизма еще не было: Гиркин назвал родственников погибших в малайзийском "Боинге" "мутантами"

Бывший "министр обороны" "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин прокомментировал решение американского суда, которым его обязали выплатить семьям погибших во время крушения "Боинга" МН-17 400 миллионов долларов.

В своем комментарии, опубликованном в одной из социальных сетей, Гиркин назвал родственников погибших в авиакатастрофе людей "мутантами", сообщает "Диалог.UA". "Вот теперь я могу в следующую тысячу лет совершенно не беспокоиться за свою жизнь - умереть до того, как меня заставят заработать и выплатить родственникам точно не мной сбитого "Боинга" то ли 400, то ли все 500 миллионов долларов (полмиллиарда, на всякий случай!) - мне эти мутанты (поскольку только мутанты оценивают жизни родственников в деньгах) не позволят", - написал террорист.



Теги: Донбасс, Боинг, мутант, Гиркин
 
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