Такого цинизма еще не было: Гиркин назвал родственников погибших в малайзийском "Боинге" "мутантами"

30.01.2018 17:15

Бывший "министр обороны" "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин прокомментировал решение американского суда, которым его обязали выплатить семьям погибших во время крушения "Боинга" МН-17 400 миллионов долларов.

В своем комментарии, опубликованном в одной из социальных сетей, Гиркин назвал родственников погибших в авиакатастрофе людей "мутантами", сообщает "Диалог.UA". "Вот теперь я могу в следующую тысячу лет совершенно не беспокоиться за свою жизнь - умереть до того, как меня заставят заработать и выплатить родственникам точно не мной сбитого "Боинга" то ли 400, то ли все 500 миллионов долларов (полмиллиарда, на всякий случай!) - мне эти мутанты (поскольку только мутанты оценивают жизни родственников в деньгах) не позволят", - написал террорист.