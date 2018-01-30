Трамп и Путин приняли решение по Донбассу

30.01.2018 08:42

Задача спецпредставителя США по Украине Курта Волкера постоянно запутывать СМИ и общество, чтобы никто не заподозрил о “Большой сделке” между Трампом и Путиным.

Такое мнение высказал известный украинский политолог Дмитрий Корнейчук на своей странице в Фейсбук.

«У нас не до конца понимают роль Волкера. И путают его по статусу с тем же Сурковым, на практике курирующим ЛДНР. А надо учитывать три ключевые вещи.

Во-первых, Волкер сам не принимает никаких решений

Волкер — это человек, который выполняет указания главы Госдепа Тиллерсона. И передает мессиджи Тиллерсона, как в Киев, так и в Москву. И на встречу с тем же Сурковым привозит некие шаги по Донбассу, согласованные с Тиллерсоном. Или они с Сурковым набрасываю список совместных действий, которые Волкер потом едет утверждать с Тиллерсоном. Или стороны подводят итоги, все ли выполнили свои предыдущие обязательства.

Понятно, что Тиллерсон все действия согласовывает с Трампом. При этом Тиллерсон постоянно созванивается с Лавровым, где передает «да» или «нет» от Трампа по тем или иным шагам, обсуждаемым на встрече Волкера-Суркова.

При этом мы должны понимать, что глобальное решение по Донбассу Трампом и Путиным уже принято. И все остальное (включая встречи Волкера-Суркова) — это просто организационные моменты.

И тот медленный процесс, который мы видим на Донбассе пока что, -это в первую очередь итог промедление в выполнении сторонами «Большой сделки» своих глобальных обязательств. Имеется ввиду весь комплекс действий по Сирии, КНДР, Ирану, Украине.

Если говорить о роли Волкера в Украине, то он выполняет роль «инспектора». Не будет же сам Тиллерсон ездить и проверять, как выполняет свои обязательства Порошенко. Для этого есть Волкер. Который потом и докладывает о ситуации Тиллерсону.

Во-вторых, задача Волкера постоянно запутывать СМИ и общество, чтобы никто не заподозрил о «Большой сделке». Именно поэтому мессиджи Волкера везде разные. В США он говорит одно. В Киеве — другое. В Европе — третье. Для российских СМИ — четвертое.

В-третьих, Волкер, если отбросить много лишних слов для запутывания общества и политиков, на самом деле выступает «адвокатом России». И он от имени США озвучивает те ключевые аспекты, которые важны для России. И нужны для подготовки общественного мнения к «перезагрузке» Минских соглашений и ввода миротворцев на Донбасс. Все важные мессиджи, как писалось в пункте 2, прикрываются Волкером антироссийским соусом.

Особо стоит отметить, что именно Волкер постоянно озвучивает украинской власти и в СМИ, что Украина также должна выполнять Минские соглашения», — подытожил политолог

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