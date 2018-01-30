У большинства чиновников бизнес в Крыму. Они платят налоги России

30.01.2018 14:49

Після анексії Криму 60% українських чиновників продовжують там вести бізнес, створивши російські компанії-клони. Про це йдеться в матеріалі журналістів Bihus.info.

Зокрема, з грудня 2014 до січня 2015 року в російський Єдиний держреєстр юридичних осіб було внесено дані про чотири фірми столичного депутата Ігоря Баленка: “Готель Чайка”, “Виробничо-комерційне об’єднання Соляріс”, “Ремез” і “МП “Оптімум-К”.

Засновником фірми-клона “Соляріс” виявився сам Баленко, а фірми “Чайка” і “Оптімум-К” – його українські компанії: “7 днів” і “Н.С.К. Сіті”. Журналісти зазначають, що депутат про російські компанії у деклараціях умовчав.

Окрім цього, 13 українських посадовців мають компаній на території Росії (за станом на 2016 р.). Так, депутат парламенту В’ячеслав Богуслаєв володіє сімома російськими фірмами.

Журналісти додають, що у деклараціях близько 67% чиновників про перереєстрований бізнес на російську податкову немає ані слова.

Источник novyny24.com.ua.