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У большинства чиновников бизнес в Крыму. Они платят налоги России
Після анексії Криму 60% українських чиновників продовжують там вести бізнес, створивши російські компанії-клони. Про це йдеться в матеріалі журналістів Bihus.info.
Зокрема, з грудня 2014 до січня 2015 року в російський Єдиний держреєстр юридичних осіб було внесено дані про чотири фірми столичного депутата Ігоря Баленка: “Готель Чайка”, “Виробничо-комерційне об’єднання Соляріс”, “Ремез” і “МП “Оптімум-К”.
Засновником фірми-клона “Соляріс” виявився сам Баленко, а фірми “Чайка” і “Оптімум-К” – його українські компанії: “7 днів” і “Н.С.К. Сіті”. Журналісти зазначають, що депутат про російські компанії у деклараціях умовчав.
Окрім цього, 13 українських посадовців мають компаній на території Росії (за станом на 2016 р.). Так, депутат парламенту В’ячеслав Богуслаєв володіє сімома російськими фірмами.
Журналісти додають, що у деклараціях близько 67% чиновників про перереєстрований бізнес на російську податкову немає ані слова.
Источник novyny24.com.ua.
Теги: Украина, Донбасс, Крым, Российская Федерация, бизнес, налоги
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