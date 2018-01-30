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Украина испытала первую крылатую ракету отечественного производства

30.01.2018 15:00
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Украина испытала первую крылатую ракету отечественного производства

Сегодня состоялись первые летные испытания новой ракетной техники - украинской крылатой ракеты наземного базирования, способной точно поражать наземные и морские цели. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов после завершения испытаний.
По его словам, это полностью украинская разработка конструкторов государственного предприятия «ГосККБ« Луч »в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями ОПК Украины. «Во время испытаний, которые состоялись успешно, проверялись летные характеристики и работа систем ракеты», - пояснил он.
Турчинов также сообщил, что СНБО Украины, которая координирует национальную ракетную программу, поставила задачу «разработать комплексы крылатых ракет не только наземного, но и также морского и воздушного базирования». «Дальность действия наших крылатых ракет и их боевое снаряжение не противоречат подписанным Украиной международным соглашениям для такого вида оружия», - добавил он.


По материалам: www.rnbo.gov.ua

Теги: Украина, ракета, испытание
 
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