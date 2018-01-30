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Ураган, оттепель и лавины: синоптики предупреждают о непогоде

30.01.2018 10:56
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Ураган, оттепель и лавины: синоптики предупреждают о непогоде

30 января в Украине ожидаются сильные порывы ветра. Кроме того, вследствие оттепели может подняться уровень воды в реках. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Порывы ветра 30 января будут достигать 15-20 м/сек.
В связи с оттепелью 30-31 января ожидается подъем уровня воды в реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) – на 0,2-0,8 м, в реках бассейна Западного Буга – на 0,1-0,5 м.
Также спасатели предупреждают о разрушении ледового покрова, местами ледоход. При этом возможно формирование заторов льда с резким колебанием уровней воды.
А в горах Ивано-Франковской и высокогорье восточной части Закарпатской областей 30 января ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).



Теги: Донбасс, ураган, оттепель, прогноз погоды
 
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