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В сухопутных войсках ВСУ начались сборы резервистов

30.01.2018 19:26
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В сухопутных войсках ВСУ начались сборы резервистов

В Сухопутных войсках ВСУ начались сборы резервистов на базе одной из воинских частей, расположенной в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"К учебным сборам привлечено более 700 военнообязанных, в том числе почти 30 офицеров запаса", – говорится в сообщении.
Отмечается, что учебные сборы резервистов проводятся для проверки готовности воинских частей в случае необходимости доукомплектовать боевые подразделения военнообязанными из состава оперативного резерва первой очереди. Также резервисты во время ученый восстанавливают практические навыки по их военно-учетным специальностям. Некоторые изъявляют желание пройти службу по контракту.
"За 2017 год во время проведения учебных сборов с резервистов ряды военнослужащих военной службы по контракту пополнили более 300 человек", – сообщили в Минобороны.



Теги: Донбасс, войска, учения, ВСУ
 
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