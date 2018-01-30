В сухопутных войсках ВСУ начались сборы резервистов

30.01.2018 19:26

В Сухопутных войсках ВСУ начались сборы резервистов на базе одной из воинских частей, расположенной в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"К учебным сборам привлечено более 700 военнообязанных, в том числе почти 30 офицеров запаса", – говорится в сообщении.

Отмечается, что учебные сборы резервистов проводятся для проверки готовности воинских частей в случае необходимости доукомплектовать боевые подразделения военнообязанными из состава оперативного резерва первой очереди. Также резервисты во время ученый восстанавливают практические навыки по их военно-учетным специальностям. Некоторые изъявляют желание пройти службу по контракту.

"За 2017 год во время проведения учебных сборов с резервистов ряды военнослужащих военной службы по контракту пополнили более 300 человек", – сообщили в Минобороны.