В Украине прошли испытания первой крылатой ракеты отечественной разработки

30.01.2018 16:40

Сегодня в Украине были проведены летные испытания первой со времен Будапештского меморандума крылатой ракеты, полностью разработанной украинскими конструкторами. Об этом сообщили в пресс-службе СНБО, ссылаясь на слова секретаря ведомства Александра Турчинова, передает "Диалог.UA".

Речь идет об испытаниях новой крылатой ракеты наземного базирования, способной точно поражать наземные и морские цели. Как рассказал Турчинов, ракета была полностью разработана украинскими конструкторами госпредприятия КБ "Луч" в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями отечественного ОПК.

Это первая подобная разработка Украины со дня подписания Будапештского меморандума (1994). "Во время испытаний, которые прошли успешно, проверялись летные характеристики и работа систем ракеты", - заявил Турчинов. По словам секретаря СНБО, поставлена задача "по разработке комплексов крылатых ракет не только наземного, но также морского и воздушного базирования".