Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Встреча глав МИД "нормандской четверки" может состояться 16 февраля

30.01.2018 20:09
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Встреча глав МИД "нормандской четверки" может состояться 16 февраля

Встреча может состояться во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Следующая встреча глав министерств иностранных дел стран "нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия, Россия) может состояться 16 февраля 2018 года.

Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин в ходе брифинга. "Зигмар Габриэль (глава МИД Германии, - ред.) предложил провести следующее министерское заседание в нормандском формате 16-го (февраля - ред.) во время Мюнхенской конференции по безопасности. Во время этой встречи, если Россия на нее согласится, буду концентрироваться на вопросах безопасности, освобождении заложников и политических заключенных и доведении до России, что не существует никакой альтернативы реальной миротворческой миссии на Донбассе", - заявил он.
Источник rbc



Теги: Донбасс, дата, встреча, нормандская четверка
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх