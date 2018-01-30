- Встреча глав МИД "нормандской четверки" может состояться 16 февраля20:09
- Когда начнут платить февральскую пенсию19:44
- В сухопутных войсках ВСУ начались сборы резервистов19:26
- "Защитникам Донецкого аэропрта" - Нацбанк ввел в оборот новую монету, посвященную "киборгам"19:00
- СМИ: В Украине «пропали» собранные на армию миллиарды18:12
- Корь в Украине: Минздрав ожидает новые вспышки17:30
- Такого цинизма еще не было: Гиркин назвал родственников погибших в малайзийском "Боинге" "мутантами"17:15
- Украина не будет платить за разрушенное жилье на Донбассе, – правозащитники16:50
- В Украине прошли испытания первой крылатой ракеты отечественной разработки16:40
- Аваков премировал краматорского пограничника за отказ от взятки15:30
Встреча глав МИД "нормандской четверки" может состояться 16 февраля
Встреча может состояться во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Следующая встреча глав министерств иностранных дел стран "нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия, Россия) может состояться 16 февраля 2018 года.
Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин в ходе брифинга. "Зигмар Габриэль (глава МИД Германии, - ред.) предложил провести следующее министерское заседание в нормандском формате 16-го (февраля - ред.) во время Мюнхенской конференции по безопасности. Во время этой встречи, если Россия на нее согласится, буду концентрироваться на вопросах безопасности, освобождении заложников и политических заключенных и доведении до России, что не существует никакой альтернативы реальной миротворческой миссии на Донбассе", - заявил он.
Источник rbc
Теги: Донбасс, дата, встреча, нормандская четверка
- Встреча контактной группы в Минске 17 февраля может не состояться
- Кучма рассказал о темах следующей встрече контактной группы
- "Донбасс ждет либо «Буря», либо Дейтонские соглашения, либо орко-республики рассеются, как утренний туман"
- Курс НБУ на 13 декабря: доллар и, евро стали дороже
- "Мэр" Донецка нуждается в общении
- Прогноз банкиров - что будет с долларом
- "Черные" сутки на Донбассе: у ВСУ есть невосполнимая утрата на Приазовье. ВИДЕО20:29
- Украина не будет платить за разрушенное жилье на Донбассе, – правозащитники16:50
- Экс-заложник "ДНР" Чуднецов: Если Кремль прекратит снабжать боевиков "ЛДНР" оружием и боеприпасами, война закончится за неделю16:22
- Главари "ДНР" запутались в собственной лжи про отключение Vodafone16:00
- Гибридная армия России готовит теракты против мирного населения Донбасса: в Минобороны предупредили о провокациях в АТО15:49
- Между главарями "ЛНР" и "ДНР" идет борьба за контроль над реализацией угля, ликеро-водочных и табачных изделий14:32
- Американский суд оштрафовал Гиркина на 400 млн долларов14:20
- У жителей "ДНР" новая беда из-за пропажи Vodafone: у Захарченко не знают, как решить проблему14:11
- "А раньше я здесь ездил по железной дороге", - житель Донецка показал, как сегодня выглядит разрушенный боевиками Путиловский мост10:31
- В Донецке нашли еще один «переговорный пункт» Водафон10:14
- Пенсионная реформа в Украине: Почему она нужна и что предусматривает20:45
- "Черные" сутки на Донбассе: у ВСУ есть невосполнимая утрата на Приазовье. ВИДЕО20:29
- Встреча глав МИД "нормандской четверки" может состояться 16 февраля20:09
- Когда начнут платить февральскую пенсию19:44
- В сухопутных войсках ВСУ начались сборы резервистов19:26
- "Защитникам Донецкого аэропрта" - Нацбанк ввел в оборот новую монету, посвященную "киборгам"19:00
- Названы самые модные цвета зимы-201818:35
- СМИ: В Украине «пропали» собранные на армию миллиарды18:12
- У повільному поверненні "Укртелекому" державі звинуватили Генпрокуратуру17:56
- Корь в Украине: Минздрав ожидает новые вспышки17:30
- Пенсионная реформа в Украине: Почему она нужна и что предусматривает20:45
- Названы самые модные цвета зимы-201818:35
- У повільному поверненні "Укртелекому" державі звинуватили Генпрокуратуру17:56
- Что можно есть, когда болит горло13:49
- Почему нельзя полностью отказываться от жирной пищи13:11
- Готовы применить силу. Дружины Азова на улицах. ВИДЕО12:53
- Мы не хотим быть особыми, мы хотим быть равными: Переселенцы о жизни в Виннице12:09
- Путин живым не уйдет: осталось только два способа сменить власть в России11:30
- Украл, выпил - в «апалченцы»11:12
- На Донбассе может повториться август 2014-го09:58
- Вести из ОРДО: оппонент Захарченко заговорил о "расширении границ"
- У главаря «ДНР» Захарченко есть выбор: ликвидация или побег
- Новые санкции для РФ: полный расклад и реакция
- Переселенцам создают проблемы
- Это должны знать все переселенцы
- В ОРЛО собрались отбирать у людей имущество и не выпускать их из "республики"
- "ДНР" против Vodafone: что происходит с мобильной связью на оккупированной части Донетчины
- В ближайшие дни на Донбассе может произойти нечто страшное
- На донбасских пунктах пропуска произошли задержания
- Пономарь: Сурков посмотрел на все три туза Волкера