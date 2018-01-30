"Защитникам Донецкого аэропрта" - Нацбанк ввел в оборот новую монету, посвященную "киборгам"

30.01.2018 19:00

Монеты номиналом в 10 гривен, посвященные памяти мужества и героизма защитников Донецкого аэропорта - 'киборгам', оборонявших его в течение 242 дней, что стало символом самоотверженной борьбы за территориальную целостность Украины, с 30 января введены в оборот Национальным банком Украины, пишет 62.

Как сообщает пресс-служба регулятора, монета вхожит в серию: Вооруженные Силы Украины. Тираж - 1 миллион. Дата введения в оборот: 30 января 2018 года. Розничная цена - 10 грн.

Описание:

На аверсе монеты размещены: вверху слева - надпись УКРАИНА (полукругом), под которым год чеканки монеты (2018) и малый Государственный Герб Украины; в центре - стилизованная композиция: две мужские руки с оружием разных эпох, символизирующий защитников Украины разных времен; на зеркальном фоне надписи: ЗА ЧЕСТЬ! ЗА СЛАВУ! ЗА НАРОД !; внизу слева - номинал 10 / гривен на стилизованном фрагменте щита; справа - логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.

На реверсе монеты размещена стилизованная композиция с изображением защитника аэропорта на фоне полуразрушенной башни, над которой развевается украинский флаг; справа - прострелена арматура с вертикальными надписями: киборг. UA / 26o05o2014 / 21o01o2015.

Художник: Таран Владимир, Харук Александр, Харук Сергей.