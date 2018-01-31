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ДТП с Зайцевой: подозреваемый пошел на отчаянные меры
31.01.2018 14:40
Защита второго подозреваемого в совершении смертельного ДТП в Харькове Геннадия Дронова просила суд отстранить от расследования старшего следователя по данному делу.
Как пишет Kharkiv Today, следственная судья Светлана Муратова отказала в удовлетворении этого ходатайства защиты. "Во время следствия многократно нарушаются нормы УПК. Не могу назвать конкретно, потому что меня обвинят в нарушении тайны следствия. Кроме того, мы считаем, что было нарушено право на защиту. Но это решение судьи обжаловать нельзя", - рассказал адвокат Сергей Перепелица.
Также он рассказал, что его клиент чувствует себя значительно лучше.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Харьков, суд, ДТП
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