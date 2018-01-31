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Джавеліни в АТО: розкрито справжню причину надання зброї
Надання українським бійцям американських протитанкових систем Javelin є виключно політичним кроком з боку Сполучених Штатів
Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов.
«США беруть Україну під свій протекторат. У такому випадку надання зброї було питанням часу. Відповідний план передачі був узгоджений між Пентагоном і Генеральним штабом ЗСУ ще навесні минулого року. Йдеться про надання нам системи ВПО ближнього радіусу дії, протитанкової системи типу Javelin і стрілецького озброєння», – зазначив він.
Більш того, Жданов пояснив причину, по якій процес передачі зброї «активізувався».
«В даний час процес передачі зброї активізувався, оскільки переговори Волкера і Суркова показали, що точок дотику немає. Це один з факторів тиску США на РФ. Чим вище бойовий потенціал наших збройних сил, тим болючіше буде реагувати Росія і тим вище наші шанси на військовий успіх», – підкреслив він.
Джерело: Politeka
Теги: Донбасс, оружие, АТО
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