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Джавеліни в АТО: розкрито справжню причину надання зброї

31.01.2018 09:12
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Джавеліни в АТО: розкрито справжню причину надання зброї

Надання українським бійцям американських протитанкових систем Javelin є виключно політичним кроком з боку Сполучених Штатів

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов.

«США беруть Україну під свій протекторат. У такому випадку надання зброї було питанням часу. Відповідний план передачі був узгоджений між Пентагоном і Генеральним штабом ЗСУ ще навесні минулого року. Йдеться про надання нам системи ВПО ближнього радіусу дії, протитанкової системи типу Javelin і стрілецького озброєння», – зазначив він.

Більш того, Жданов пояснив причину, по якій процес передачі зброї «активізувався».

«В даний час процес передачі зброї активізувався, оскільки переговори Волкера і Суркова показали, що точок дотику немає. Це один з факторів тиску США на РФ. Чим вище бойовий потенціал наших збройних сил, тим болючіше буде реагувати Росія і тим вище наші шанси на військовий успіх», – підкреслив він.

 

Джерело: Politeka



Теги: Донбасс, оружие, АТО
 
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